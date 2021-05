Nymburk šel do finále jako jasný favorit. S Opavou neprohrál čtyři roky a ve finále si připsal už 27. výhru v řadě za sebou. Opava však v první půli zlobila. V první čtvrtině vedla už o sedm bodů, když se střelecky chytil její rozehrávač Radovan Kouřil, který dal v úvodní desetiminutovce deset ze svých patnácti bodů. Jenže pak dal Retin Obasohan koš s faulem a Petr Benda trojku a Nymburk byl zpět v kontaktu.

Ve druhé čtvrtině si pak vzali slovo Obasohan s Jerrickem Hardingem a Nymburk šel do vedení. Ovšem Opava se nadále držela v kontaktu zejména díky kvalitnímu útočnému doskoku. Do druhé půle ale Nymburk nastoupil s ještě větší aktivitou a agresivitou a od stavu 50:49 měl zápas pod svou kontrolou. Zasloužil se o to výraznou měrou Harding, který dal ve třetí části jedenáct bodů. Nymburk rázem odskočil na dvouciferný rozdíl a zlomil odpor hostů, kteří už neměli dostatek sil na odpor.

Domácí těžili hodně z rychlých protiútoků, ze kterých dali třicet bodů. Oba celky trefily jedenáct trojek, Opava na to ale potřebovala čtyřicet tři pokusů, což je pro Opavu nejvíce v této sezoně. Nymburku stačilo třicet trojkových pokusů.

„Opavě je třeba dát kredit za to, že hrála agresivně, jak se play off hraje, museli jsme se s tím vypořádat, abychom hráli se stejnou agresivitou na nasazením. Když se nám to ve druhé půli povedlo,t ak jsme zápas rozhodli,“ řekl po utkání trenér Nymburka Oren Amiel.

Nymburk – BK Opava 102:73

Nejvíce bodů: Harding 17, Obasohan 16, Hruban 12, Tůma a Palyza po 11, Dalton 9, Prewitt, Benda a Zimmerman po 8, Kovář 2 - Kouřil 15, Slavík 12, Švandrlík 11. Fauly: 14:22. TH: 21/19 - 12/8. Trojky: 11:11. Doskoky: 44:44. Ztráty: 7:18. Zisky: 11:5. Asistence: 18:14. Čtvrtiny: 24:25, 24:18, 29:17, 25:13.

Vladimír Malinovský

David Šváb