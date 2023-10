Basketbalisté Nymburka v předehrávce 7. kola Kooperativa NBL zvítězili doma nad Kolínem 81:59 a v přímém souboji tak uhájili druhou příčku v tabulce za vedoucí Opavou. Utkání se hrálo speciálně pro školáky lokálních základních škol a v hledišti tak bylo 1300 dětí a začínalo se netradičně už v 10 hodin dopoledne. Nymburk začal zápas pomaleji a v poločase prohrával, ale druhou půli vyhrál 43:16.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Pardubice (104:70) | Foto: Tomáš Laš

Úvodní čtvrtina byla ofenzivním představením. Plná hala dětí motivovala hráče a oba celky se trefovaly. Kolín se dostal do vedení a domácím zatápěl podobně jako při minulém utkání pro děti loni v prosinci, kdy v Nymburce vyhrál. Zlobili zejména Redparth s Petrášem. Obrana Nymburka nebyla tak pevná jako v minulých zápasech, ale jen do poločasu.

Ve druhé části totiž Nymburk jakoby shodil únavu z brzkého vstávání a rozehrál se k velkému výkon. Ve zbylých dvaceti minutách dovolil soupeři jen šestnáct bodů a na palubovce dominoval. Rychle tak získal dvouciferné vedení na svou stranu a v poslední čtvrtině už si s přehledem hlídal vítězství. Zápas pak zakončil efektní smečí s otočkou o 360 stupňů Thomas Bell.

„Bylo úžasné hrát před tolika dětmi, které byly nadšené, že tu s námi mohly být. Tohle je důvod, proč děláme naší práci, abychom společně sdíleli pozitivní emoce z něčeho, co milujeme. Tedy basketbal. Aby byla plná hala dětí na ligový zápas, to jsem ještě nezažil. Je to specifické, ale užil jsem si to,“ uvedl po utkání Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Co se týče zápasu tak ne vždy lze vyhrávat o hodně a musíme se naučit hrát i vyrovnaná utkání, protože soupeři budou silnější a silnější. Nemělo by se nám ale stávat, že si sami můžeme za to, že je zápas vyrovnaný. Pak riskujeme. A to není můj styl. Já nerad riskuji. Já chci, aby hráči byli neustále disciplinovaní a podávali vyrovnané výkony. A to v první půli nebylo. Ve druhé půli ale hráči pochopili, jak musejí hrát. Naše nasazení bylo pak neuvěřitelné a tam už jsem byl na naše hráče pyšný,“ těšilo kouče Nymburka.

„Byl to skvělý zápas. Bylo tu hodně dětí a hrálo se ve velké intenzitě. Chvíli trvalo, než jsme si na to zvykli a začali jsme mít zápas pod kontrolou. Do první půle jsme nastoupili trochu ospale a nehráli jsme tak, jak trénujeme a jak jsme zvyklí. V poločase jsme si něco řekli a druhý poločas byl o hodně lepší a vyhráli jsme. Bylo hezké, kolik přišlo dětí a křičelo a podporovalo nás celý zápas. Už jsem v Evropě něco odehrál, tak jsem zvyklý na různé zvuky. Teď to bylo hodně hlasité, ale to je jen dobře. Snad to děti bavilo a budou chodit na naše zápasy i s rodiči,“ přeje si nymburský basketbalista Ty Gordon, který byl s osmnácti body nejlepším střelcem utkání.

„V prvním poločase opravdu nefungovala naše obrana. Jestli to bylo tím, že jsme začínali tak brzy, nechci spekulovat. Jsem rád, že po přestávce zapnuli, začali šlapat a zápas překlopili na naši stranu. Myslím, že ve druhém poločase Kolínu spadla úspěšnost střelby z dálky, i když jsme je k tomu donutili i naší agresivní obranou. Ve druhých dvaceti minutách jsme ukázali hru, kterou se chceme prezentovat,“ řekl kapitán Nymburka Martin Kříž. „Hrát pro děti je vždy osvěžení. Děti si sem přijdou vykřičet hlasivky, protože to ve škole dělat nemohou. Užívají si to a pro obě strany je to super zážitek. Věřím, že se to dětem zalíbilo a budou chodit a třeba i začnou hrát basketbal. Jednou za sezonu by to mohl dělat každý z týmů,“ podotkl Kříž.

„Gratuluji Nymburku k vítězství, odehráli druhý poločas výborně, agresivně a donutil nás udělat osmnáct chyb. K tomu měl devatenáct útočných doskoků, a pokud má soupeř taková čísla, dá se proti tomu jen těžko hrát,“ přiznal kolínský trenér Predrag Benaček. „První poločas jsme odehráli slušně, bohužel pro nás, zápas se hraje čtyřicet minut. Ve všech sedmi zápasech jsme prohráli třetí čtvrtinu výrazným rozdílem. Musím si udělat analýzu, proč tomu tak je. Výpadek ve druhém poločase byl dílem zlepšené nymburské obrany a dílem naší únavou. Prostě máme málo hráčů, které můžeme použít proti silnému týmu. Nymburk toho zkušeně využil. Nemyslím, že by atmosféra v hale a spousta dětí měla na trenéra negativní vliv. Trenér sleduje výhradně zápas. Ale atmosféra v hale byla výborná, děti byly slyšet a bylo skvělé, že jich bylo tolik,“ přidal Benáček.

„Po loňské zkušenosti s takovým zápasem v dopoledních hodinách jsme věděli, co nás čeká. Nymburk pro tuto sezonu složil dobrý tým. My jsme s domácími vydrželi běhat pouze do poločasu. Po změně stran na nás vlétli a my jsme to nezvládli,“ uznal Filip Novotný, hráč Kolína. „Ano, byl to souboj o druhé místo, ale nás může více mrzet prohraný zápas doma s Pískem v minulém kole. Kdybychom ho urvali, mohli bychom být spokojenější. Já osobně si atmosféru dětského zápasu užívám hodně. Jen škoda, že se hraje tak brzy. Pro děti je to určitě super zážitek, opravdu fandí celá hala a po celý zápas od začátku rozcvičky. Přece jen je možná trochu těžší se koncentrovat pouze na utkání. Tohle v normálním zápase v české lize nezažijete,“ uvedl kolínský basketbalista.

Nymburk se tak dobře naladil na vstup do FIBA Europe Cupu, který odstartuje příští týden v Istanbulu proti Bahcesehiru. Za týden pak v lize vyrazí na palubovku úřadujícího mistra Opavy.

Nymburk - Kolín 81:59 (25:30, 13:13, 23:4, 20:12)

Nejvíce bodů: Gordon 18, Bohačík 14, Mathon 11, Svejcar 10, Bell 8, Sehnal 7, Rylich 5, Tůma 4, Kovář a Kříž po 2 - Redparth 15, Smith 13, Novotný a Petráš po 11. Fauly: 14:15. TH: 10/7 - 10/10. Trojky: 12:9. Doskoky: 44:38. Ztráty: 6:18. Zisky: 8:2. Asistence: 20:15.

David Šváb