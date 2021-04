I když se nymburské mužstvo rozjíždělo pomaleji než v prvním zápase, je už nyní jen malý krůček od postupu do semifinále play off Kooperativa NBL. Košíkáři Nymburka porazili i ve druhém zápase celek Ústí nad Labem vysokým rozdílem a na zápasy vedou v sérii hrané na tři vítězné duely už dva nula. Tentokrát soka porazili 105:82. Ve čtvrtek se hraje třetí zápas na palubovce Severočechů.

Z druhého utkání play off basketbalové Kooperativa NBL Nymburk - Sluneta Ústí nad Labem | Foto: Foto: Tomáš Laš

Začátek zápasu musel být o patnáct minut odložen, jelikož zhruba dvacet minut před plánovaným začátkem ústecký hráč Johan Haiblík při smeči rozbil desku koše. Jelikož výměna desky by trvala v řádech hodin a zápas by se tak musel odložit, zvolila se varianta koše odsunout stranou a hrát na náhradní spouštěcí koše. „Na začátku zápasu jsme se museli vlastně dvakrát rozcvičovat, protože jsme čekali, až se připraví hřiště po rozbití desky na koši. Nebylo to nic příjemného. Bavil jsem se s Petrem Bendou, který mi říkal, že po druhém rozcvičení cítil naprosto hrozně, měl těžké nohy a bylo pro něj náročné se rozeběhnout. Mně je o dvacet méně a měl jsem to podobné. Byl to nezvyk, ale alespoň budeme mít na zápas i jiné vzpomínky,“ culil se po vítězném utkání nymburský basketbalista Luboš Kovář.