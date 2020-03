„Tento zápas byl pro nás dobrý z toho pohledu, že jsme si mohli po dlouhé pauze ověřit, jak jsou na tom hráči s formou a mohli jsme je znovu dostat všechny do rytmu. Nemohu říci, že jsem stoprocentně spokojený, museli jsme v poločase udělat nějaké úpravy,“ uvedl po zápase Oren Amiel, trenér Nymburka. „Teď se všichni těšíme na úterý a věříme, že budeme pokračovat na vítězné vlně i v Lize mistrů,“ doufá před jedním z vrcholů sezony kouč Nymburka.

„Měli jsme hodně hráčů, kteří se potřebovali znovu dostat do rytmu. Ať už kluci, co byli s nároďákem, nebo já po dlouhém zranění. Hráli jsme celkem dobře, Svitavy nám to také neulehčily a zaslouží si kredit. Já jsme rád, že jsem konečně zpátky. Bylo pro mě hodně těžké jen sledovat spoluhráče a nemoci jim pomoc na hřišti,“ řekl nymburský basketbalista Michael Dixon. „Ještě jsem nehrál moc dobře, ale jsem rád, že jsem zpět a že mohu dělat to, co miluji ze všeho nejvíc. Věřím, že teď budu den ode dne lepší. Je důležité, že jsem si mohl vyzkoušet zápas ještě před ligou mistrů, protože jsem nevěděl, jak na tom budu. V tréninku přece jen naplno zápas nenasimulujete. Chybí tam fanoušci, rozhodčí a vše okolo. Potřeboval jsem si na to po měsíci zase zvyknout,“ culil se Dixon.

Hostující trenér musel přiznat, že jeho mužstvo na vítězství nemělo. „Naprosto zasloužená výhra Nymburka. My bychom museli vydržet hrát čtyřicet minut fyzicky a to se zejména v první půli nepovedlo. Nymburk tam měl osmnáct asistencí, nebyli jsme tam, kdy jsme měli být a byli jsme měkcí. Nymburk dal za poločas padesát dva bodů a to je hodně. Navíc měl pětasedmdesát procent úspěšnosti z bedny, na konci šedesát šest procent a to je opravdu obrovské číslo. S tím nemůžeme Nymburku konkurovat,“ má jasno kouč Svitav Lukáš Pivoda. „Pozitivní je, že jsme měli pětadevadesát procent úspěšnost z trestných hodů a devatenáct útočných doskoků, ale vyhrává se v obraně a v té jsme podali strašidelný výkon,“ přiznal Pivoda.

V úterý čeká mnohonásobného českého mistra jedno z klíčových utkání sezony, když v úvodním osmifinále Ligy mistrů přivítá v Praze na Královce Bandirmu. Pokud Nymburk uspěje, budeme mít na dosah historický úspěch. Proto potřebuje pomoc i od fanoušků. A jednou z možností, jak ho podpořit, je přijít na utkání v bílém oblečení, tedy ve stejné barvě, jakou budou mít hráči na dresech. Zároveň tak můžete podpořit dobrou věc

Úterní zápas Ligy mistrů Nymburk – Bandirma začne v pražské hale Královka v 19 hodin.

(dš)