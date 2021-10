Poslední desetiminutovka se proměnila v „one man show“ Jerricka Hardinga, díky němuž nakonec Nymburk slaví důležitý druhý triumf ve skupině. Třiadvacetiletý rozehrávač za ni nastřílel 10 ze svých 29 bodů včetně sedmi v posledních třech minutách a po právu se stal hvězdou duelu.

Zápas byl hodně o momentech nahorů - dolů. Je ale pravda, že o tom basketbal je. Soupeř si zaslouží kredit za to, jak bojoval, byl opravdu agresivní, skvěle doskakoval a mohl se opřít o výborně hrající pivoty. Ke konci zápasu udělali šňůru bodů, ale my zkrátka přečkali bouřku až do konce a naštěstí jsme dokázali vyhrát,“ radoval se Jerrick Harding, hráč Nymburka. „Bylo hodně těžké bránit jejich větší a silnější pivoty, protože Gorjok měl čtyři fauly už v první čtvrtině a my přitom nemohli přestat s agresivitou a se svou hrou, na kterou jsme zvyklí a která nás zdobí. Co se týká koncovky, předtím jsem tam minul pár layupů a byl jsem na sebe naštvaný, ale spoluhráči mě podpořili, chtěli po mě, ať jsem dál agresivní v útoku a v koncovce jsme potřebovali koše, tak jsem se snažil to rozhodnout. Tyto dramatické momenty mám rád. Jsou hráči, kteří se v těchto chvílích vyžívají a já k nim patřím. Mám na to sebevědomí,“ uved Harding.

Výkon potěšil i kouče Nymburka Aleksandara Sekuliče. „Hráči bojovali a zápas si vyhráli sami, to je třeba říct v první řadě. Bojovali od začátku až do konce proti velmi kvalitnímu soupeři. V této skupině, kde máte čtyři vyrovnané týmy, což jde vidět i podle výsledků, není důležitá jen každá výhra, ale taky každý bod. Jdeme zápas od zápasu, dál než k příštímu zápasu se dívat nechceme, tak jsme si to řekli. Soustředíme se na tady a teď, a to se nám podařilo,” zářil spokojeností trenér vítězů.

„Při vstupu do zápasu jsme nebyli dostatečně tvrdí a neodváděli dobrou práci především v obraně. Nechali jsme nymburské hráče vyniknout, ale ve druhém poločase jsme hráli dobře a dokázali si, že můžeme hrát basket i na této úrovni. V každém utkání je nutné vybojovat si bitvy na doskoku, a to jak na útočném, tak hlavně obranném. Je to naše práce a snažíme se být v ní co nejlepší,“ řekl k utkání hostující hráč Dalibor Ilič.

„Když se bavíme o prvním poločase, nechci hledat žádné výmluvy, ale bylo zřejmé, že hráči jsou myslí úplně někde jinde než na hřišti. Dělali jsme spoustu chyb právě kvůli nedostatku soustředění, nebyli jsme dostatečně agresivní, přitom jsme věděli, jak Nymburk hraje. Rychle přechází do útoku, snaží se o jednoduché koše,“ zlobil se Dragan Bajič, trenér Igokey. „O pauze jsem se hráče pokusil probudit, chtěl jsem, aby se víc hráčů zapojilo do hry a snažilo se něco udělat, abychom zkusili zápas otočit. Ve druhé půli se nám to podařilo, hráli jsme dobře a podařilo se nám nepříznivý vývoj otočit, ale v klíčových okamžicích jsme neudělali správná rozhodnutí, a to nás stálo zápas,“ uznal Bajič.

Nymburk – Igokea 86:82

Nejvíce bodů: Harding 29, Hruban 17, Rivers 12, Palyza 9, Benda 7, Ross a Kovář po 6 – Stephens 19, Starks 18, Ilič 12, Waller 10. Fauly: 23:16. TH: 12/12 – 25/17. Trojky: 10 – 5. Doskoky: 32 – 51. Ztráty: 6 – 15. Zisky: 9 – 3. Asistence: 15 – 17. Diváci: 1370. Čtvrtiny: 16:14, 30:21, 18:31, 22:16.

David Šváb