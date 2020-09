Nymburk nastoupil do zápasu, jako kdyby žádná dlouhá pauza ani nebyla. Proměňoval své střely a rychle si budoval náskok, který už v první čtvrtině narostl na 17 bodů. Dařilo se Daltonovi, který během prvního střídání zaznamenal 9 bodů. Dvě trojky přidal Prewitt.

Svitavy si ale rychle přivykly tempu hry, přitvrdily v obraně a vrátily se do hry. Pomohlo jim k tomu i to, že nymburští rozehrávači rychle sbírali fauly a hosté se nechali rozhodit z koncentrace. Mimo jiné Hruban s trenérem Amielem dostali technické chyby za protesty proti výrokům sudích.

Domácí se nadechli a vyrovnali hru. Především trestali Nymburk jeho vlastní zbraní, tedy rychlou hrou dopředu.

Několikrát se Svitavy dotáhly na rozdíl pěti, šesti bodů, ale Nymburk vždy dokázal v klíčovou chvíli zareagovat a nedovolil soupeři se dotáhnout. Čtyři minuty před koncem dal důležitou trojku Luka Rupnik, vzápětí vybojoval úmyslný faul, Nymburk odskočil na 11 bodů, a když si pak Proleta udělal pátou osobní chybu, neměly už Svitavy odpověď.

„Byl to pěkný boj. Je třeba ocenit, jak Svitavy hrály. My máme nový tým a ještě se stále sehráváme před Ligou mistrů. Nemáme kouzelnou hůlku a vše potřebuje svůj čas. Bojovali jsme, bylo tam hodně chyb a teď je na nás, abychom je dokázali z naší hry dostat. Gratuluji trenéru Pivodovi k tomu, jak jeho tým hrál,“ řekl po zápase Oren Amiel, trenér Nymburka.

Jeho slova potvrdil i nymburský hráč Luboš Kovář. „Čekali jsme těžký zápas a to se potvrdilo. V první čtvrtině jsme dobře bránili a dovolili soupeři jen patnáct bodů. Jenže ve druhé čtvrtině nám úplně odešla obrana a sami jsme se neprosazovali. Nevím, co se tam stalo. Začali jsme to brát na sebe, přestalo nám to padat a Svitavy nás trestaly. Pak to byl basketbal nahoru – dolů. Až ve čtvrté čtvrtině jsme se odpoutali,“ řekl Kovář.

Svitavy – Nymburk 84:107

Nejvíce bodů: Proleta 23, Svoboda 22, Marko 12, Slezák 11 – Prewitt 18, Kovář 15, Dalton a Hruban po 13, Kříž a Šafarčík po 12, Benda, Harding a Rupnik po 7, Bragg 2, Tůma 1. Fauly: 23:26. TH: 19/13 – 23/17. Trojky: 11:12. Doskoky: 39:50. Hráč utkání: Prewitt (Nymburk).

David Šváb