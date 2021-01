Zatímco Nymburk je v tabulce první s jedinou porážkou od USK, Děčín je s bilancí sedm výher a deset porážek na devátém místě a čeká ho boj o nejlepší osmičku. První vzájemný duel v prosinci skončil jednoznačně 115:53 pro Nymburk. Jde o nejvyšší výhru v dosavadní sezoně a nejvyšší za poslední tři roky. Celkově je to čtvrtá nejvyšší venkovní výhra Nymburku za jednadvacet sezon v lize.

Nymburku se tehdy povedlo zabrzdil děčínskou hvězdu Ondřeje Šišku, který dal jen dva body. Jinak má ale v sezoně průměr 19,5 bodů a 6 asistencí na zápas. Kromě něj jsou klíčovými střelci Válečníků Filip Kroutil a bývalý nymburský hráč Tomáš Pomikálek. Obhájce titulu má hned pět hráčů s průměrem 13 a více bodů na zápas. Vyčnívá z nich zejména belgický reprezentační rozehrávač Retin Obasohan, který je v přepočtu na minuty nejužitečnějším hráčem soutěže, když jako jediný v lize má v podstatě stejně validity jako odehraných minut.

Nymburk bude o 13. soutěžní výhru v řadě útočit stále bez Petra Šafarčíka, který se vrací do tréninku po zlomenině nohy. Nejistý je také start kapitána Vojtěcha Hrubana kvůli menším zdravotním problémům.

„Zápasy s Děčínem jsou vždy specifické. Oni jsou Válečníci a vyznačují se tvrdou hrou pod košem i na perimetru. Jsou dobře silově vybaveni a zápasy s nimi nejsou příjemné. My na to ale nesmíme vůbec brát zřetel. Oni určitě nebudou chtít povolit to, co se stalo v našem posledním zápase, a budou nás chtít co nejvíce potrápit,“ uvedl před utkáním Martin Kříž, hráč Nymburka. „Je to televizní zápas, který se hraje až večer, což není čas, na který bychom byli z ligy zvyklí, ale pro oba týmy je to stejné a nemělo by nás to nijak rozhodit,“ věří Kříž.

„Každý zápas začíná od nuly a nelze se ohlížet na předchozí výsledky. I teď v Lize mistrů jsme viděli, že soupeře, se kterým jsme prohráli o dvacet čtyři bodů, jsme v dalším zápase porazili o čtyřicet bodů. Nezajímá nás tak, o kolik jsme vyhráli nad Děčínem minule, ale soustředíme se na to, jak proti nim budeme hrát nyní,“ burcuje své svěřence Asistent nymburského trenéra Aleksander Sekulič.

David Šváb