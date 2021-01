Nymburk – Děčín 99:69

Že to nebudou mít hosté vůbec snadné ukázal už úvod střetnutí, kdy se domácí dostali do vedení šňůrou 5:0. Děčín byl celou první čtvrtinu aktivní, přesto se hrálo podle nymburských not. Minutu a půl před koncem úvodní části vedli čeští šampioni poprvé dvouciferným rozdílem. Když pak předvedl parádní pokus za tři body domácí Harding, byl rozdíl ve skóre osmnáct bodů (31:13).

Hosté měli v prvním poločase velké množství ztrát. Často o míč snadno přišli a to dokázal nymburský tým rychlými brejky trestat. Také proto vedli Nymburští po čtyřech minutách hry ve druhé desetiminutovce už o dvacet bodů (40:20). V poločase hosté prohrávali o čtyřiadvacet bodů.

Třetí čtvrtina nebyla z pohledu domácích úplně ideální, hráči zřejmě těžko hledali motivaci v jasném zápase. Přesto byl jejich náskok stále na dvaceti bodech a někteří mohli ukázat basketbalové parádičky. Jednou z nich byl skvělý blok Kříže.

V poslední části se hrál hodně otevřený basketbal plný ofenzivních akcí a rychlých protiútoků, náskok Nymburka narostl až na třicet bodů. Na obou stranách tak dostali své minuty mladíci a mohli sbírat zkušenosti.