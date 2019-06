Vyslyšeli jsme přání basketbalové veřejnosti a termín jsme zcela nestandardně stanovili na sobotu 15. června. Každoroční velká událost milovníků oranžového míče je tedy doslova za dveřmi a je nejvyšší čas sestavit si svůj tým,“ uvedl za pořadatele Pavel Hauerland.

Téměř vše ostatní zůstává při starém. Hrát se bude ve čtyřech kategoriích. Jde o tříčlenné týmy. Ta nejlepší basketbalová kvalita se sejde v kategorii Masters. „Nejvyšší účast očekáváme jako každý rok v kategorii 4Fun vyhrazené pro amatérské hráče, nadšence a smíšené týmy. Svůj vlastní turnaj sehrají ženy a dívky. Stále populárnější se pak stává dětské klání, které jsme se po zkušenostech z loňských let rozhodli nově rozdělit na věkové kategorie do 10 a do 13 let,“ řekl Hauerland.

To nejpodstatnější ale zůstává stejné – hrací systém i letos zajistí, aby si každý z týmů zahrál pokud možno co nejvíce zápasů. Většinou toto číslo nejde pod čtyři utkání. K dispozici je na celý den šest hřišť a je tak škoda je nevyužít. Čas bude i na dovednostní soutěže ve smečování, trojkách a děti si zasoutěží v trestných hodech. Ceny jsou připravené.

„Všichni, kdo k nám vždy v červnu jezdí, ví, že hlavní na celém turnaji je dobrá nálada a prázdninová pohoda. Uděláme všechno pro to, aby se na tom nikdy nic nezměnilo. Hrát bude kvalitní muzika, zajištěné je občerstvení, večerní afterparty zpestří grilování v Kavárně u Strejčka. A pokud by chtěl někdo ještě trochu jiný zážitek, může navštívit nedaleký Den postřižinského piva v nymburském pivovaru, kde kromě piva bude i poněkud odlišná muzika. Všichni fanoušci Vaška Neckáře nebo slovenských No Name by si to rozhodně neměli nechat ujít,“ láká hráče pořadatel.

Předběžnou přihláškou na facebookové stránce turnaje nebo na telefonu 603 800 114 trochu usnadníte pořadatelům z klubu BC Real Réma přípravu, ale zapsat se pochopitelně lze i přímo na místě. Začátek je v 9 hodin.