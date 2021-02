Startuje nadstavba. Nymburk čeká repríza finále poháru, postaví se Medvědům

Basketbalisté Nymburka ve čtvrtek vstoupí do závěrečné třetiny sezony. Od 17 hodin sehrají na své palubovce ve |Sportovním centru úvodní zápas nadstavby Kooperativa NBL, ve kterém v předehrávce 2. kola hostí Kolín. Dojde tedy na reprízu jedenáct dní starého finále Českého poháru, v němž Nymburk vyhrál 96:71. Zatím není jisté, zda Nymburk nasadí všechny své reprezentanty, kteří se teprve v úterý vrátili z Litvy. Do hry by naopak po čtyřech měsících měl být poprvé připraven uzdravený Petr Šafarčík.

Nadstavbová část právě startuje. Basketbalisté Nymburka se postaví kolínským Medvědům | Foto: Foto: Tomáš Laš