V přípravě sice Nymburk jednou prohrál a to s polskými Gliwicemi, to však tým byl ještě bez reprezentantů. Po jejich zapojení český mistr vyhrál všechny tři přípravné duely na soustředění ve Slovinsku. Proti celkům ze země úřadujících mistrů Evropy dominoval a předváděl velmi atraktivní a náročný styl basketbalu.

„Já jsem z týmu zatím nadšený,“ prohlásil pivot Petr Benda, který se chystá na svou už třináctou sezonu v nymburském dresu. „Kluci plní vše, co se po nich chce. Makají na sobě i mimo trénink a to je hodně důležité. Bylo tu už pár hráčů, na kterých jsme viděli, že si přišli odtrénovat jen to svoje a moc se o klub nezajímali. Tito kluci se zajímají i o dění v klubu, jak co funguje, i o kulturu v Česku. Z pohledu basketbalu zatím působíme trochu jako neřízené rakety, běháme nahoru – dolů. Je znát, že jsme získali na rychlosti, teď jde o to občas to zklidnit a hrát s rozvahou. Ta rychlost ale určitě bude v této sezoně obdivuhodná,“ věří Benda.

Změnou prošly i Pardubice, které angažovaly zkušeného amerického trenéra Kena Scalabroniho, který v minulosti vedl USK Praha a naposledy ženskou reprezentaci do 20 let. Kádr Východočeši rozšířili o navrátilce z NCAA Prokopa Slaninu a angažovali reprezentačního rozehrávače Tomáše Vyorala, který předchozí dvě sezony oblékal právě dres Nymburka. Pro fanoušky to bude dobrá příležitost se s Vyoralem rozloučit.

„Asi proběhne nějaká hecovačka. S Vyem se popíchneme i na hřišti, ale všechno v dobrém, protože jsme dobří kamarádi. Je to jen takové zdravé hecování,“ uvedl pivot Martin Peterka. „Já mu přeji hodně štěstí, doufám, že se mu bude dařit, ale ze vzájemného duelu odejdeme vítězně my,“ doplnil Petr Šafarčík.

Ten očekává, že Pardubice budou v této sezoně silnější než v minulém ročníku, ve kterém šly do play off až z páté příčky a vypadly ve čtvrtfinále. „Je to zajímavé, jak odlišným směrem se v Pardubicích vydali. Bylo to na místě, protože výsledky neodpovídaly jejich ambicím. Podepsali dobrého trenéra, sám pana Scalabroniho znám z USK. To byla dobrá volba. Znám i jeho asistenta Adama Konvalinku, který je také výborný trenér a kluk. Na postu realizačního týmu posílili dobře, pak podepsali Tomáše Vyorala, což je vynikající hráč. Vrátil se Prokop Slanina, který podává dobré výkony, co jsem slyšel. Myslím, že ta změna bude k jejich prospěchu a budou to nebezpečnější soupeři,“ komentoval Šafarčík změny v týmu soupeře.

Vzhledem k tomu, že v minulé sezoně Nymburk vyhrál všechny ligové zápasy, drží nyní sérii 58 ligových výher v řadě trvající od března 2018. Pokud uspěje i proti Pardubicím, vyrovná vlastní ligový rekord v počtu výher v řadě. V letech 2013 až 2014 neprohrál 59 zápasů za sebou.

Pro fanoušky jsou připraveny ceny do poločasové soutěže. Vstupenky na zápas jsou k dispozici v předprodeji na novém klubovém webu nymburk.basketball. Pro fanoušky je připravený i tradiční autobusový transport z nymburského vlakového nádraží. Autobus odjíždí 35 minut před začátkem zápasu, tedy v 17:25. Zpět se pak vrací dvacet minut po zápase.

David Šváb