Basketbalisté Nymburka v dohrávce 9. kola Kooperativa NBL s přehledem zvítězili na palubovce předposlední Ostravy 95:66 a upevnili si tak první místo v tabulce před Opavou. Utkání rozhodli už v první čtvrtině, ve které nastříleli sedmatřicet bodů a získali vedení přes dvacet bodů, které si pak v klidu hlídali. Nejlepším střelcem vítězů byl se sedmnácti body Jerrick Harding, za domácí dal dvaadvacet bodů Justus Alleyn.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Ostrava - Nymburk (66:95) | Foto: Foto: David Šváb

„My jsme v prvním poločase předvedli přesně to, co jsme potřebovali. Získali jsme náskok třiceti bodů a pak se zápas v poklidu dohrával. Ve druhé půli to možná bylo v klidu až moc na náš vkus. Bylo tam od nás několik ztrát a špatně vyřešených situací. Náskok mohl být ještě vyšší,“ hodnotil úspěšné vystoupení svého týmu nymburský hráč Lukáš Palyza. „Teď nás čekají těžké zápasy v Opavě a doma s USK," nastínil další program českého šampiona Palyza.