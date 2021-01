S Nymburkem jste toho zažil už hodně, ať už jako hráč nebo jako člen vedení klubu. Jak byste z toho pohledu zhodnotil uplynulý rok 2020?

Určitě jako jeden z nejlepších v historii. Na jaře jsme předváděli opravdu parádní basketbal, získali jsme si respekt Evropy a opravdu jsme mohli pomýšlet na velký úspěch v Lize mistrů. Věřím, že jsme byli ve formě, abychom AEK Atény ve čtvrtfinále porazili a dostali se mezi čtyři nejlepší celky soutěže. Pak nás ale zastavil koronavirus a soutěž se znovu rozeběhla až v září, kdy byla situace už zcela odlišná. Už se hrálo s odlišnými týmy. Navíc se kádry musely skládat za odlišných podmínek, než s jakými se počítalo. Nakonec se nám ale podařilo složit tým, který je opět konkurenceschopný, předvádí zajímavý basketbal a věříme, že budeme mít možnost na jaře opět útočit na velký úspěch.

Za vaše výkony jste byli zvoleni sedmým nejlepším kolektivem v anketě Sportovec roku 2020. Jak to hodnotíte?

Jako opravdu velký úspěch. Vždyť z českých sportovních klubů před námi byli jen fotbalisté Slavie, kteří také měli velmi dobrý rok. Jinak se před námi v anketě umístily jen národní týmy, jejichž úspěchy jsou vždy více sledované. Mužský klubový basketbal se v anketě deset let neobjevil. Umisťovaly se maximálně basketbalistky USK po velkých úspěších v Eurolize nebo národní týmy. Naše umístění tak dokazuje, že si našich výkonů a vzestupu klubu všímají i média a odborná veřejnost.

V průběhu jara si toho všímali i fanoušci, kteří vyprodali halu Královka v Praze, od března ale hrajete buď bez diváků nebo jen pro opravdu omezené množství fandů jako v září. Je to velký problém?

U nás nedělá příjem ze vstupného takový podíl v rozpočtu jako u jiných sportů v čele s hokejem, ale problém to samozřejmě je. V době největšího rozmachu basketbalu v Česku po úspěchu reprezentace na mistrovství světa nemůžeme pracovat s fanoušky. Přitom jsme měli připravené celkem atraktivní kroky. Místo toho hrajeme před prázdnými tribunami. Snad už ale brzy tato omezení skončí, protože hráči už se na fanoušky velmi těší.

Nešlo o jediné ocenění, kterého jste dosáhli. Vojtěch Hruban byl zvolen do nejlepší sestavy Ligy mistrů a trenér Oren Amiel byl trenérem roku. I to je důkaz herního progresu v roce 2020?

Jednoznačně. Vojta Hruban vyrostl v mimořádného hráče, který se řadí mezi největší postavy Ligy mistrů. Vždyť je jejím nejlepším střelcem dosavadní krátké historie a myslím, že na prvním místě dlouho zůstane. Všichni si vážíme toho, že ho můžeme stále sledovat v nymburském dresu. A také ocenění pro trenéra je důkazem toho, že jsme v minulém roce zaujali atraktivním herním projevem. K tomu přidejme i to, že asistent trenéra Saša Sekulič byl vybrán na prestižní post trenéra slovinské reprezentace, úřadujících mistrů Evropy.

A když jsme u těch uznání, vy sám jste dostal vyznamenání Nymburský lev, kterým město oceňuje činnost ve prospěch města. Co na to říkáte?

Je to pocta. Nymburk se stal mým domovem a jsem rád, že mám možnost podílet se na jeho sportovním rozvoji jako šéf basketbalové akademie a člen sportovní komise města. Jsem moc rád, že vedle A týmu má výraznou vzestupnou tendenci také naše akademie. Bohužel kvůli současné situaci nemohla v roce 2020 naplno zúročit svůj potenciál a bojovat o tituly. Po covidové pauze však opět naplno rozjedeme naše mládežnická družstva a věřím, že vychováme další mladé hráče, kteří budou moci hrát za první tým, jako se to v této sezoně velmi dobře daří Františku Rylichovi a dalším našim odchovancům, kterých je nyní v lize hned patnáct.

Už tu padlo, že i když v létě bylo náročné skládat tým vzhledem k ekonomickým a logistickým dopadům pandemie a také kvůli změnám na americkém trhu s hráči kvůli posunutému draftu do NBA, nakonec se povedlo složit opět velmi kvalitní tým. Jak tedy vidíte první polovinu roku 2021?

Naším cílem je teď postoupit do druhé fáze Ligy mistrů. Výhra na hřišti ekonomicky mnohem silnější Bursy ukázala, že tým má opět zajímavý potenciál a herní projev má vzestupnou tendenci. A pokud zůstaneme zdraví, můžeme pomýšlet na podobné výsledky jako v minulé sezoně. Ale jdeme krok za krokem. A zároveň se už nyní musíme začít připravovat na další ročník, který snad bude konečně zase bez různých omezení a ve kterém budeme chtít pokračovat v našem rozvoji a držet se mezi elitou Ligy mistrů. A také pokračovat v omlazování našeho kádru. Vždyť v sezoně 2018/19 jsme měli průměrný věk hráčů 30 let, před rokem to bylo 27 let a v této sezoně je to 25 let. A už nyní víme, že budeme chtít přivést v létě dalšího českého talentovaného hráče do 23 let.

