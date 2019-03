Nymburk se musel o svou neporazitelnost v sezoně obávat v sobotním utkání v Olomoucku, kde výhru 98:94 vybojoval až v poslední minutě. V utkání navíc ztratil rozehrávače Eugena Lawrence, který si poranil stehenní sval a jeho start v Ústí je nepravděpodobný. Ostatní hráči jsou v pořádku a měli by být trenérovi Orenovi Amielovi k dispozici.

Posledních 41 vzájemných zápasů vyhrál Nymburk. Poslední výhra Ústí se datuje do května 2001. V této sezoně vyhrál Nymburk téměř totožnými výsledky. V říjnu doma 92:81 a v prosinci venku 92:80.

Ústí má hru postavenou na pivotech Ladislavu Peckovi a bývalému reprezentantovi a bývalému hráči Nymburka Pavlovi Houškovi. Těm sekundují dobří střelci z dálky Devante Wallace, Spencer Svejcar či rozehrávač Michal Šotnar. Poslední zápas s Brnem pak vyšel i nedávné posile Justinovi Martinovi, který zapsal 26 bodů a 10 doskoků.

Právě na střelbu za tři body v podání Ústí si budou muset nymburští hráči dávat velký pozor, když jen Opava a Svitavy mají více pokusů z dálky než Severočeši.

Bude se také třeba vyvarovat faulům, jelikož Ústí má s průměrem 76 procent nejlepší úspěšnost v trestných hodech. Sluneta má i nejméně ztrát, naopak ale i nejméně zisků na utkání.

“Hrají opravdu dobrý basketbal a to nejen v posledních zápasech, ale celou sezonu. My s nimi hráli dvakrát a pokaždé to s nimi bylo těžké a to samé očekáváme od středečního zápasu,” řekl asistent nymburského trenéra Aleksander Sekulič. “Hrají dobře jako tým v obraně i útoku. Dobře si půjčují míč a hledají hráče v otevřené pozici. Mají i dobrou chemii v týmu, což je dělá ještě nebezpečnějšími. Téměř všichni jejich hráči umí střílet z dálky. Bude to zajímavý zápas a pro nás velká výzva. Pokud nebude připravený Eugene, musíme najít způsob, jak hrát bez něj. Ostatní hráči budou muset převzít odpovědnost,” dodal.

Utkání se hraje ve středu od 18 hodin v ústeckém Sportcentru.