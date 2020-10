Nymburk drží ligovou neporazitelnost už devadesát zápasů a vyhrál všechny čtyři duely této sezony. Stejně tak ale i Opava, která až na úvodní drama s Ústím nad Labem všechny své soupeře přehrála vysokým rozdílem a díky lepšímu skóre tak vede tabulku před Nymburkem. Svitavy přehrála o 35 bodů, Olomoucko o 31 bodů a Brno o 22 bodů.

Opava se tak může pyšnit velmi dobrou formou, stejně tak její hlavní hvězda Jakub Šiřina. Ten v dosavadních zápasech zaznamenal 27,3 bodů, 8,3 asistence a 5,5 doskoku na utkání. Je tak suverénně nejlepším střelcem i nejužitečnějším hráčem sezony a druhým nejlepším nahrávačem. Oprávněně tak získal cenu MVP za měsíc září.

Kromě Šiřiny táhnou Opavu také Filip Zbránek, který dává v průměru přes šestnáct bodů na zápas, Luděk Jurečka, Martin Gniadek či Jakub Slavík. Zatím se tak na týmu trenéra Petra Czudka neprojevuje to, že v létě přišel o dva důležité hráče Václava Bujnocha a Rostislava Dragouna a hraje tak v užší rotaci.

Nymburk jde do utkání v plné sestavě včetně rozehrávače Luky Rupnika, který vynechal poslední tři zápasy kvůli menšímu zranění. Hrál už minulý týden ve čtvrtek proti AEK Aténám ve čtvrtfinále Ligy mistrů, v němž Nymburk po boji prohrál 82:94.

Naposledy se hrál přímý souboj o první místo v tabulce KNBL téměř před rokem, když na konci října 2019 Nymburk doma porazil právě Opavu 92:75. Opava nedokázala v Nymburce vyhrát od roku 2003. Nymburk naposledy doma prohrál v květnu 2010 s Pardubicemi.

„Vždy, když se hraje o první místo, tak to je vyhecovanější. Škoda, že to vyšlo zrovna na první zápas s novými opatřeními a musí se hrát bez diváků. Takový zápas by byl pro lidi zajímavý, je to škoda,“ lituje Petr Šafarčík, hráč Nymburka. „S Opavou je to vyhecované vždy, i když to není přímý souboj první místo jako teď. Musím říci, že mě Opava překvapila. Nečekal jsem, že jim to po letních odchodech půjde až takhle. Šířa (Jakub Šiřina) zraje s věkem jako víno a zase hraje v MVP formě. A trenér Petr Czudek dokáže kluky vyhecovat a přizpůsobit hru tak, aby z nich dostal maximum. Klobouk dolů před tím, jak teď hrají. Šířovi asi prospěla ta dlouhá pauza, protože jel několik let v kuse nonstop. Teď si odpočinul a dokázal se připravit dobře na nový ročník. Ale on má ty vstupy do sezon neskutečné skoro vždycky. Klíčem je zastavit jeho. On je mozek týmu a od jeho hry se všechno odvíjí. Několik let v řadě je to jeden z nejlepších hráčů v lize a nic se na tom nemění,“ uvedl Šafarčík.

Jho slova podtrhl i nymburský asistent trenéra. „Každý zápas s Opavou je velmi zajímavý a hraje se dobrý basketbal a teď je to zápas o první místo. I když Opava v létě přišla o některé hráče, tak v nové sezoně prokazuje, že je to stále velmi silný protivník. Jsou velmi silní hlavně v útoku, Jakub Siřina hraje neuvěřitelně a zabrzdit jeho bude klíčové,“ má jasno Aleksander Sekulič.

David Šváb