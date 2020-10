Nymburk nastoupil do utkání bez nejlepšího střelce Jerricka Hardinga, který si na předzápasovém tréninku přivodil menší zranění. Do hry se naopak už zapojil Luka Rupnik. Úvod zápasu byl především přestřelkou mezi Nymburkem a Jakubem Šiřinou, který potvrzoval svou formu a rychle zaznamenal patnáct bodů včetně těžkých trojek přes obránce.

Za stavu 9:10 předvedli domácí šňůru 13:0, ale Opava se díky Šiřinovi vrátila zpět a v závěru poločasu srovnala na 40:40. Pak ale vzal zápas do svých rukou Prewitt. Dvěma rychlými trojkami v závěru půle zajistil osmibodové poločasové vedení a v úvodu druhé půle přidal rychle dalších devět bodů. Nymburk tak získal vedení o šestnáct bodů.

Opava ale skvěle střílela za tři body a sedmnácti trojkami stanovila nové maximum sezony. Navíc pouze loni v listopadu dala Opava více trojek než tentokrát. Pět trojek dal Šiřina a čtyři Jan Švandrlík, který přispěl k tomu, že v poslední čtvrtině se Opava přiblížila na čtyři body. Pak ale dal dvě trojky Hayden Dalton a Nymburk vedení už v klidu uhájil.

Nymburk - Opava 100:87

Nejvíce bodů: Prewitt 28, Hruban 19, Dalton 13, Benda 11, Rupnik 10, Kříž 7, Zimmerman 6, Kovář, Šafarčík a Tůma po 2 - Šiřina 27, Švandrlík, Gniadek a Jurečka po 12, Slavík 11, Kvapil 10. Fauly: 23:18. TH: 10/9 - 18/14. Trojky: 13:17. Doskoky: 37:30. Ztráty: 19:21. Zisky: 13:6. Asistence: 21:19. Čtvrtiny: 27:18, 21:22, 28:25, 24:22. Hráč utkání: Prewitt (Nymburk).

Ohlasy po utkání

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Byl to těžký zápas. Opava hraje poslední dobou úžasně. Střílí extrémně dobře, je silná na doskoku a hodně hráčů má v dobré formě. Zejména pak Jakuba Šiřinu. Pro nás je hlavní, že se povedlo vyhrát zvláště poté, co jsme se vrátili z Final 8 Ligy mistrů v Aténách.“

Omar Prewitt (hráč Nymburka): „Máme další výhru, ale stále to ještě nebyl náš standard, jaký chceme hrát. Musíme se ještě zlepšit. A to včetně mě. Umím určitě lépe bránit, často jsem ztrácel svého hráče. Také jsme tam měli zbytečné ztráty. Na tom musíme ještě zapracovat, pokud chceme uspět v Lize mistrů. Bez fanoušků je to rozhodně jiné utkání, když nemáte za sebou někoho, kdo vás povzbuzuje a pro koho to hrajete. Ale jsme profesionálové a musíme hrát každé utkání naplno, jako kdyby se nic nedělo.“

Petr Czudek (trenér Opavy): „Důležitý je vstup do utkání a možná byla moje chyba, že jsem dal vysokou sestavu, která měla přitlačit na doskoku a opak byl pravdou. Soupeř se rozehrál, utekl na šestnáct bodů, a i když jsme se dostali zpět do hry, tak nás to stálo hodně sil. Soupeř točil více hráčů a měl více energie. Mrzí mě ztráty, dvacet jedna ztracených míčů je hodně, zvláště když deset z nich bylo z kategorie hloupých. To se pak nedá s Nymburkem hrát vyrovnaný zápas. Výsledek je to pro nás dobrý, o třináct bodů to není tragédie, ale měli jsme na to sahat po ještě vyrovnanějším zápase. Držely nás trojky, dát tu sedmnáct trojek je úžasné.“

Luděk Jurečka (hráč Opavy): „Je to velká škoda, protože se tu dalo pomýšlet na lepší výsledek. Dali jsme jim několik dárečků a jednoduchých košů. Potřebovali bychom podat sto deseti procentní výkon a to nevyšlo. Ale kredit nám patří, že jsme se dokázali vrátit do hry. Mrzí mě ale závěr první půlky, kdy jsme se dostali na remízu a pak přišly dvě trojky a bylo to zas o osm. A následoval nápor Nymburka a jeho uklidnění. Tam kdybychom víc kousali, mohlo to vypadat jinak. Nemáme se za co stydět. Hráli jsme dobře a snad v tom budeme pokračovat.“

David Šváb