Basketbalisté Nymburka ve středu přivítají Pardubice. Půjde o šlágr 6. kola Kooperativa NBL ve kterém se střetnou dva celky s nejvyššími ambicemi a také dva ze tří pohárových účastníků. Utkání ve Sportovním centru v Nymburce začne v 18 hodin.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Brno (69:72) | Foto: Tomáš Laš

Oba celky se spolu utkaly před měsícem v přípravě. Nymburk vyhrál v Pardubicích 109:86 především díky druhému poločasu. Ten první byl vyrovnaný. Dvaadvaceti body tehdy zazářil František Rylich.

Půjde rovněž o reprízu posledního souboje o bronzové medaile. V něm byl rovněž úspěšnější Nymburk, který vyhrál 2:0 na zápasy. V minulé sezoně však Pardubice dokázaly nad Nymburkem dvakrát vyhrát.

„Budeme čelit jednomu z nejtalentovanějších týmů v lize. Nedávno Pardubice ukázaly, že jsou schopné hrát na nejvyšší úrovni, když dělaly potíže Zaragoze v kvalifikaci o EuropeCup. Teď sice v lize zaváhaly, ale o to větší motivaci budou mít proti nám,“ uvedl před utkání, trenér Nymburka Francesco Tabellini.

Pardubice se v minulém týdnu snažily postoupit do FIBA Europe Cupu, jenže i přes dobrý výkon nakonec prohrály oba zápasy a do hlavní soutěže nepostoupily. Zklamání a únava se na nich projevila v nedělním domácím duelu s Ústím, ve kterém prohrály 81:97. V zápasech s Nymburkem ale měli hráči Pardubic vždy zvýšenou motivaci. Zejména bývalý hráč Nymburka Petr Šafarčík. Ten v neděli odehrál jeden z nejlepších zápasů kariéry, když dal 27 bodů, a bude se jistě snažit na tento výkon navázat.

Nymburk má co napravovat, jelikož v posledním domácím zápase podlehl těsně Brnu. V neděli ale už předvedl lepší výkon a vyhrál o 45 bodů na hřišti nováčka v Písku. Na kontě tak má tři vysoké výhry a dvě porážky s Brnem a na hřišti USK.

„Nás rozhodně nečeká jednoduchý zápas, Pardubice mají solidní tým, hrají pěkný basketbal. My bychom chtěli výkon ze zápasu v Písku přenést i do zápasu s Pardubicemi. Petr Šafarčík teď ukázal velkou formu a odehrál jeden z nejlepších zápasů. Budeme si na něj muset dát pozor stejně jako na jejich posily. Stejně jako na Tomáše Vyorala. Všichni hráči, co prošli Nymburkem, mají proti nám vždy velkou motivaci,“ uvedl Jakub Tůma, hráč Nymburka.

David Šváb