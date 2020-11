Sodoma: Máme radost, že opět můžeme trénovat společně v hale

Už to vypadalo, že si do konce roku nezahrají žádný zápas. Po nástupu nového ministra zdravotnictví se však situace zlepšila. Nebo to tak vypadá. Sport dostal opět zelenou. Alespoň ten profesionální.

„Máme radost, že opět můžeme trénovat společně v hale. Doposud jsme trénovali venku a nebylo to ono,“ uvedl trenér kolínských basketbalistů Miroslav Sodoma. Trenér hokejistů Petr Martínek: Moc se těšíme, že se vrátíme tam, kam patříme Přečíst článek › Od středy mohou všechny basketbalové kluby opět společně trénovat ve svých halách. Co se týká zápasů, žádné datum zatím není stanoveno. „Čekáme na konkrétní podmínky, které budou stanoveny hygieničkou. Ta však na úterní tiskové konferenci nebyla, takže detailní podmínky nejsou známy,“ podotkl Sodoma. Kluby však mezi sebou mají dohodu, že od od zahájení tréninků ve vnitřních prostorách naskočí do soutěžního zápasu po deseti až čtrnácti dnech. Soutěže budou spuštěny při dodržení přísných hygienických podmínek. „Mluví se o tom, že by měla být povinnost testování před utkáním. Každý sport bude mít podmínky stanovené na „míru“,“ dodal Sodoma. Když basketbalisté Kolína opět naskočí do kolotoče NBL, bude to před prázdnými tribunami. „To nás samozřejmě mrzí, protože sport se dělá především kvůli divákům. Na druhou stranu jsme rádi, že můžeme hrát i bez nich. To čekání bylo dlouhé,“ konstatoval Sodoma. Diváci však o zápasy svých miláčků nepřijdou. Už nějaký rok se zápasy nejvyšší soutěže vysílají na internetovém portálu tvcom. „Věřím, že když nám nebudou moct držet palce přímo v hale, tak nás budou podporovat alespoň na dálku u počítače,“ uzavřel kolínské šéf lavičky. V brankovišti bez ledu. Gólmani hokejových Kozlů trénují virtuálně Přečíst článek ›

