První liga se bude hrát opět ve dvou skupinách – Západ a Východ po deseti týmech. I systém bude stejný. Základní část má osmnáct kol a odehraje se od 18. září do 31. ledna systémem každý s každým. Bude se hrát každý týden v pátek nebo neděli, volno bude jen čtrnáct dní na přelomu roku.

Do finálové skupiny C postoupí první tři týmy z každé skupiny, do skupiny D pak další tři z každé skupiny základní části. Poslední čtyři družstva budou bojovat o zachování v lize ve skupině play out. Od konce března se odehraje play off šesti týmů skupiny C a dvou nejlepších ve skupině D. Vítěz pak půjde do baráže o nejvyšší soutěž. Je také v úvahách, že vítěz první ligy postoupí přímo.

I když z důvodu koranavirové krize nedošlo k sestupu nebo postupu, týmy se malinko proměnily. Ve skupině Západ, kam Basketball Polabí patří, nebudou startovat hráči Kondor Liberec, kteří svou licenci přepustili nováčkovi ze Sojky Pelhřimov. GBA Lions Jindřichův Hradec se přesunul do skupiny Východ. Na první pohled bude chybět také Basket Košíře, ale tento tým z Prahy se přejmenoval na SK Slavia Praha a v sezoně 2020 – 2021 ho povede Pavel Beneš. Úplným nováčkem je BK Levharti Chomutov. Levharti v minulé sezoně ve druhé lize skupině A neprohráli ani jeden z dvaceti zápasů s průměrem nastřílených bodů 99,85 a obranou 69,15. Není divu, na soupisce jsou mimo jiné staří lišáci – Jakub Houška, Luboš Stria a také Jan Jiříček. Dalšími hráči budou Jan Hartman, Vladimír Doksanský. Spekuluje se, že by mohl za Levharty hrát i Pavel Houška.

Ve skupině Východ toho nového mnoho není. Opava B nebude nadále v první lize pokračovat, zůstala jen Basket Opava 2010. Uvolněné místo zaujali Levharti Chomutov a tím posunuli GBA Jindřichův Hradec do Východu. Drobné změny nastaly v názvech klubu. Zlín a Pardubice získaly nového partnera.

Skupina Západ

Basketbal Polabí, BK Levharti Chomutov, BK Lokomotiva Plzeň, GBA Sojky Pelhřimov, SK Slavia Praha, Slavoj BK Litoměřice, Sokol Písek Sršni, Sokol Pražský, Sokol Vyšehrad, USK Praha B.

Skupina Východ

Basket Opava 2010, Basketbal Olomouc, BC Nový Jičín, BC Vysočina, BCM Orli Prostějov, BK VIVIDBOOKS Pardubice, GBA Lions Jindřichův Hradec, SA KOMFORT Brno, Snakes Ostrava, STRABAG Zlín.

Tomáš Laš