Nový rok 2024 začne v Kooperativa NBL ve velkém stylu, když hned dojde na přímý souboj o první místo v tabulce. Druhý Nymburk přivítá doma první Opavu a vzhledem k tomu, že mezi oběma celky je rozdíl jediná výhra, tak vítěz duelu půjde do posledních tří kol základní části z prvního místa. Utkání v nymburském sportovním centru začíná v 18 hodin.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - USK Praha 108:60 | Foto: David Šváb

„Hrajeme proti velmi dobrému týmu, který je první v tabulce a který bude mít extra motivaci, jelikož v minulém zápase přišli o svého lídra Šiřinu. A většinou, když se něco takového stane, tak se tým semkne a hraje mnohem tvrději. Očekáváme tedy velmi obtížného soupeře, který bude hrát s velkým nasazením. A my musíme předvést to samé a také bojovat na maximum. To je náš cíl. Hraje se o první místo, což v této fázi sezony není klíčové, ale samozřejmě je lepší být první než druhý,“ řekl před středečním soubojem nymburský trenér Francesco Tabellini.

Opava v této sezoně v lize prohrála jen tři zápasy včetně říjnového souboje s Nymburkem, který v Opavě zvítězil 98:85. Dále nestačila jen v Písku a v Kolíně. Nymburk dvakrát podlehl Brnu a neporadil si s USK a Ústím venku. Má tak na Opavu jednu výhru ztrátu, ale pokud ve středu vyhraje, dotáhne se na ni a díky lepším vzájemným zápasům bude první. Naopak Opava se v případě výhry může vzdálit na rozdíl dvou výher, což ji dá tři kola před koncem základní části téměř jistotu, že do nadstavby půjde z prvního místa.

„Hrát o čelo tabulky je vždy něco extra a velká zábava. Každý chce hrát takové zápasy. Všichni se na to těšíme. Nepochybuji, že i soupeř a že to bude opravdu náročné a soutěživé utkání,” uvedl Spencer Svejcar, hráč Nymburka. „Opava je obhájce titulu a aktuálně první tým tabulky, takže je to nejtěžší soupeř, jakému můžeme v české lize čelit. Naposledy jsme je porazili, ale to teď nic neznamená. Pokud chceme opět uspět, musíme předvést dobrý výkon. A také potřebujeme podporu fanoušků, aby nám dodali extra energii,” přidal Svejcar.

Jde o souboj dvou nejofenzivnějších týmů v lize, když oba celky dávají v průměru 94 bodů na zápas. Nymburk má zároveň nejlepší obranu, když dostává jen 70 bodů na zápas, zatímco Opava 82,8 bodů.

„Já rád hraji tyto velké zápasy, ve kterých jde o hodně. V nich se nejlépe ukáže, jaký jste hráč a osobnost. A vím, že tuto příležitost si nenechají ujít ani fanoušci a přijdou nám dodat energii. Vždyť se hraje o první místo. Takových zápasů moc není. Potkají se dva nejlepší týmy v Česku. Tak to si nesmějí nechat ujít. Já bych rozhodně přišel, kdybych byl na jejich místě,“ vyprávěl před utkáním nymburský basketbalista Ty Gordon.

Oba celky by měly postrádat své důležité hráče. Zatímco Opavě se v posledním utkání zranil kapitán Jakub Šiřina, Nymburku bude chybět druhý nejužitečnější hráč týmu Thomas Bell, který má svalové zranění.

Martinovi Křížovi chybí dvanáct doskoků k pokoření hranice 2000 doskoků v NBL. Lubošovi Kovářovi chybí jedenáct doskoků k hranici 1000 doskoků.

David Šváb