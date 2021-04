Nymburský stroj je rozjížděl pomalu. Jako by měl respekt z protivníka, na jehož palubovce prohrál o devatenáct bodů. Jenže doma si spravil chuť a španělskému celku vrátil porážku. „Po pomalejším startu jsme našli svůj rytmus, proměňovali sjme střely a v podstatě celý zápas jsme kontrolovali,“ uvedl krátce k poslednímu utkání ve skupině nymburský trenér Oren Amiel.

Nymburk se tak dostal podruhé za sebou mezi osmičku nejlepších týmů prestižní soutěže za sebou. „Nechci ještě nic sumarizovat, ale postoupit podruhé za sebou na Final 8 s odlišným kádrem a ještě sbírat takové výsledky, to je obrovský úspěch pro náš klub. Zvláště s tím, čím jsme si museli v průběhu sezony projít. Ne každý si to uvědomuje,“ vyzvdvihuje sílu mužstva kouč. „Mezi sebou jsme si řekli, že jsou jen dvě možnosti, jak se vypořádat s tím, co se kolem děje. A to stěžovat si a brečet, nebo vyhrávat. A já jsem rád, že si kluci vybrali cestu vyhrávat. Pokaždé jsme našli cestu, jak se s překážkami vypořádat. Je třeba ocenit hráče, ale také mé dva kolegy Sašu (Sekuliče) a Ričku (Reimarise), kteří opravdu dřou. Jsme na všechno jen tři, taková malá armáda, ale kvalitní armáda,“ má jasno Amiel.

S pěti výhrami mají nymburští košíkáři spolu s Tenerife nejlepší bilanci ze všech účastníků osmifinále Ligy mistrů a s Tenerife a Burgosem mají i nejvíce výher v celé sezoně. „Těžko se mi analyzuje, proč máme nejvíce výher. Klíčem ale bude skvělá chemie v týmu. Hráči se podporují navzájem a chápu, že síla je ve smečce. Půjčují si míč, ale i těla a srdce. To je důležitější, než cokoli jiného. Jsme prostě tým. Snažíme se hrát náš systém, naše tempo, ale vše to začíná u osobností hráčů, kteří tvoří silný kolektiv,“ nešetřil slovy chvály šéf nymburské lavičky.

První příčka ve skupině byla pro hráče v konkurenci opravdu silných soupeřů velké lákadlo. „Je skvělé skončit první ve skupině, ve které byly tři opravdu velké kluby ze silných lig. Všem jsme ukázali, že na Final 8 určitě budeme hrozbou,“ řekl po posledním zápase nymburský basketbalista Omar Prewitt.

Toho potěšil i výkon mužstva. „Zahráli jsme velmi dobře a je zábavné být součástí tak skvělého týmu. Před týdnem jsme s nimi prohráli o dvacet, ale sebrali jsme se a tentokrát jsme je stejně přejeli doma. Všichni hráli skvěle. Půjčovali jsme si míč a dokázali jsme si, že jsme schopni porazit kohokoli. Rozhodně jsme si zasloužili postoupit,“ radoval se s pětadvaceti body nejlepší střelec zápasu Prewitt.

S postupem v kapse se šlo Nymburským do zápasu dobře. Sice nebyl start do utkání ideální, ale pak se česká mašina rozjela na plné obrátky. „Měli jsme nějakou dobu jistotu, že už postupujeme, ale hrálo se ještě o první místo,“ řekl Martin Kříž, který zaznamenal devět bodů. „Náš tým je natolik vyzrálý, zkušený a pokorný, takže když jsme se po tom čtvrtém zápase v Zaragoze dozvěděli, že postupujeme, tak jsme to všichni oslavili a měli jsme obrovskou radost. Nicméně hned druhý den, možná ještě ten večer jsme věděli, že nás čekají další dva zápasy. Vůbec jsme neměli v hlavách, že by se to mělo nějak vypustit. Spíš naopak. Nebyl takový tlak na výkony a hrálo se nám uvolněněji a jednodušeji,“ přiznal Kříž.

V průběhu sezony se musel český šampion často obejít bez lídrů týmu. Vždy se ale našel někdo, kdo mužstvo strhl na vítěznou vlnu. „Za to patří týmu obrovský respekt, že i oslabení o základní hráče dokážeme předvádět takové výkony. Teď máme necelý měsíc na to, dát se do kupy a nějakým způsobem využít českou ligu na vyplnění chyb, co se nám občas stávají,“ střádá další plány Martin Kříž a už vyhížel finálový turnaj. „Myslím, že když pojedeme v kompletní sestavě a v takové formě jako doposud, tak tam ještě můžeme udělat velké věci. Pevně věřím, že to neskončí jen u toho prvního zápasu,“ přidal Kříž. „Většina kluků ze šatny doufá, že bychom si mohli zahrát se Štrasburkem a bylo to trošku pikantnější kvůli tomu, že na druhé straně bude Boči (Jaromír Bohačík),“ dodal Kříž.

Vladimír Malinovský

David Šváb