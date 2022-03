Nymburk pozvedli střídající hráči Colbey Ross a Logan Routt a brzy se povedlo srovnat krok na 30:30. Opava dobře bránila nejlepšího střelce Nymburka Jerricka Hardinga, Vojtěch Hruban si udělal rychle tři fauly a hosté tak měli problémy najít střelce.

Naopak Opava ho našla v Jakubovi Šiřinovi, který byl téměř neomylný a už v poločase měl na kontě 23 bodů. Právě jeho trojky v závěru poločasu opět překlopily skóre na stranu Slezanů, kteří šli do druhé půle s náskokem 13 bodů.

Ještě na začátku druhé půle dal Šiřina dvě rychlé trojky, ale pak už se hrálo hlavně podle nymburských karet. Hosté výrazně zlepšili obranu a postupně začali ztrátu stahovat. A to hlavně zásluhou Hardinga, který se rozhodl vzít zápas na sebe a ve třetí čtvrtině zaznamenal 17 bodů. Najednou byl nezastavitelný a před poslední čtvrtinou už to bylo jen o bod.

Skvěle zahráli i náhradníci Nymburka Ross, František Váňa, Gorjok Gak a Luboš Kovář, kteří dovedli tým do vedení. V poslední části už to bylo hlavně o Nymburku, když Opavě odešla střelba a už domácí neměli sílu vzdorovat.

FOTO: Hlavatého těšila v generálce ofenziva. S obrannou činností spokojený nebyl

„Pokaždé, když přijedeme, hraje Opava úžasně a s velkou energií. My ale našli způsob, jak se tomu vyrovnat a zdolat je,“ těšilo Aleksandera Sekuliče, trenéra Nymburka. „Skvělou práci odvedla naše lavička. To bylo klíčové. Velmi obdivuji Šiřinu, který je veterán, ale létá po hřišti jak dvacetiletý. Dělal nám problémy, ale ve druhé půli už jsme si s ním poradili. Nikdo nechtěl prohrát,“ řekl po zápase kouč Nymburka.

„Byl to opravdu dobrý zápas. Rozhodovalo se v poslední čtvrtině, kdy jsme trochu přitlačili v obraně, Opava už neměla tak jednoduché střely, zatímco my si dokázali dojít pro pár trestných hodů, náš náskok narostl a dokázali jsme zápas zlomit,“ hodnotil utkání nymburský hráč Vojtěch Hruban. „První poločas to od nás bylo takové ospalé a dělal nám problémy Kuba Šiřina. Hrálo se ale ve vysokém tempu a jim síly docházely. My na ně navíc zatlačili a už jsme jim nedovolili nic lehkého. Byl to dobrý týmový výkon,“ podotkl Hruban.

Opava - Nymburk 88:102 (28:23, 27:19, 22:34, 11:26)

Nejvíce bodů: Šiřina 29, Markusson 20, Kouřil 11 - Harding 30, Ross 19, Hruban, Kovář a Routt po 9, Benda a Kříž po 8, Tůma 5, Váňa 3, Gak 2, Rylich 0. Fauly: 28:24. TH: 26/21 - 28/23. Trojky: 13:11. Doskoky: 32:32. Ztráty: 11:8. Zisky: 2:4. Asistence: 22:16.