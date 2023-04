Basketbalisté Nymburka v dohrávce 8. kola nadstavby Kooperativa NBL zvítězili 99:77 nad Opavou. obhájce titulu si pomohl zejména skvělou střelbou za tři body, když 19 trojkami zaznamenali druhý nejlepší výkon sezony a jen o dvě trojky zaostali za rekordem soutěže. Nymburk si výhrou upevnil první pozici v tabulce, kde má dvě kola před koncem náskok jedné výhry na druhé Brno a také lepší vzájemné zápasy. V sobotu proti Kolínu si tak už může první místo pro play off definitivně zajistit.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL Nymburk - Opava (99:77) | Foto: Tomáš Laš

Už úvodní minuty naznačovaly, že se bude dařit střelcům, když prvních sedm košů bylo za tři body a to z osmi pokusů. Zejména Jimmy Boeheim v dresu Nymburka trefil první tři své trojkové pokusy.

Přesto to byla Opava, kdo se dostal do vedení, když šňůrou 11:0 odskočila na 20:12. Jenže Nymburk pak zabral, držel vysoký standard při střelbě z dálky a Lukáš Palyza s Lubošem Kovářem nastartovali tým ke šňůře 17:0 a k obratu na 35:22, což byla rozhodující fáze zápasu.

Nymburk si poté udržoval vedení, a i když se Opava snažila se zápasem něco udělat a bojovala, nedokázala se dotáhnout. A to i přesto, že si připsala 20 útočných doskoků, z nichž vytěžila 27 bodů. Ani to ale na 19 trojek Nymburka s úspěšností 52,8 procent ale nestačilo.

„V prvním poločase nám šňůra trojek pomohla, abychom vrátili Opavě ten mírný náskok, který si vytvořila. Přece jen dát sedm trojek z deseti pokusů není málo. V obraně jsme na začátku nebyli úplně nachystaní. Nevím proč. Musíme to s klukama probrat,“ řekl po utkání Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Věřím, že to bude příště lepší. Kluky bych pochválil za pohyb míče v útoku. Měli jsme slušnou přechodovou fázi, nájezd a vyhození míče, které nám generovaly spoustu volných pozic. Určitě bych našel nějaké drobnosti, které bychom měli řešit lépe. Chybiček nebylo mnoho. Musíme se ale koncentrovat na doskok pod oběma koši. Stříleli jsme dobře z dálky a je to potěšující hlavně proto, že do střelby bylo zapojeno více hráčů,“ přidal Sokolovský.“

„Prvních pět minut jsme vyhrávali, ale pak nás soupeř zasypal trojkami, měl šňůru 17:0 a to rozhodlo zápas. My jsme se připravovali na to, že po té porážce s Ostravou bude hrát Nymburk s větší energií, ale nechali jsme mu otevřené střely, a když necháte hráče Nymburka rozstřílet, tak se to pak těžko zastavuje. Mrzí mě to, protože jsme přijeli vyhrát. Jsme jediní, kdo z té nejlepší osmičky Nymburk neporazil a to jsme chtěli změnit. Výborná střelba trojek nám to nedovolila, ale my jsme to domácím usnadnili tím, že jsme je nechávali volné. My teď hrajeme v křeči a dá se říci, že většina týmu je pod dekou,“ věděl opavský trenér Petr Czudek.

„Oba týmy jsou střelecky založené a dá se vždy čekat hodně trojek, ale nám to opravdu sedlo. Hlavně na začátku to padalo hodně. Klíčová pasáž byla mezi první a druhou čtvrtinou, kdy jsme dobře bránili, trefovali se a udělali jsme si náskok, který jsme pak uhájili. Mě osobně hodně pomohlo to, že jsme se rozstřílel v první lize za Polabí a přenesl jsem si to i sem, když mi pak na konci taky něco padlo,” komentoval utkání nymburský basketbalista František Rylich.

„Jsme rádi, že nám to od začátku padalo, a to i přesto, že ten úvod zápasu od nás opět nebyl moc přesvědčivý a prohrávali jsme. Trochu s tím bojujeme a z posledních sedmi zápasů jsme první minuty měli v pěti špatné. V domácím prostředí se ale rozběhneme a máme úseky, jako teď mezi první a druhou čtvrtinou, kdy jsme zápas rozhodli. Ale na venkovních palubovkách to nejsme schopni zopakovat. Měl by být výkon od nás stálejší a ne, že odehrajeme čtyři zápasy na dobré úrovni, a pak přijde pád jako v Ostravě,” uvedl Lukáš Palyza, autor šestnácti nymbuských bodů.

„Začátek zápasu, přesněji konec první čtvrtiny a začátek druhé jsme byli v obraně všude pozdě, nechávali jsme soupeře volného na trojce a tomu se extrémně dařilo. Za poločas dali deset trojek, což je pro ně super a pro nás velmi špatné. To se pak těžko hraje. Dostali jsme 99 bodů a s takovým číslem se nedá vyhrávat zejména na půdě soupeře jakým je Nymburk,” podotkl Jakub Slavík, hráč Opavy.

Nymburk – Opava 99:77 (27:22, 29:22, 24:17, 19:16)

Nejvíce bodů: Boeheim 17, Palyza 16, Kovář 14, Rylich 11, Lockett 10, Kříž 8, Benda 7, Sehnal 7, Gilyard 5, Tůma 4. Fauly: 23:28. TH: 29/16 - 25/19. Trojky: 19:8. Doskoky: 35:45. Ztráty: 13:16. Zisky: 8:7. Asistence: 23:16.

David Šváb