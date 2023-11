Díky desáté výhře v sezoně se vrátili na první místo tabulky o skóre před Opavu. Basketbalisté Nymburka v dohrávce 10. kola Kooperativa NBL přehráli Ostravu na jejím hřišti vysoko 93:59. A to především díky velmi dobré obraně, která nutila soupeře ke ztrátám a hosté měli snadné body z protiútoků.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Olomoucko 95:71 | Foto: David Šváb

Nymburk chtěl v Ostravě napravit minulou porážku z Ústí. V úvodu se mu sice nedařilo střelecky, ale vše si vynahrazoval pevnou a agresivní obranou, která dovolila Ostravě jen dvacet šest bodů za poločas. Domácí navíc už od druhé čtvrtiny hráli bez trenéra Adama Cholevy, který tak vehementně protestoval u rozhodčích, že dostal dvě technické chyby a byl vyloučen.

Důležitou roli sehrál Spencer Svejcar, který po příchodu do hry v první čtvrtině trefil tři trojky a pomohl prorazit nymburské trápení se střelbou z dálky. Ve druhé čtvrtině dovolil Nymburk domácím jen dva koše ze hry.

Do druhé půle nastoupila Ostrava se zónovou obranou, která slavila úspěch. Nymburk minul otevřené střely a domácí se šňůrou 15:0 vrátili do hry. Jenže pak zase Nymburk zavřel obranu a ve čtvrté čtvrtině zápas definitivně rozhodl šňůrou 16:0.

Nymburk celkem v utkání získal sedmnáct míčů, což je třetí nejlepší výkon týmu v sezoně. Vytěžil z toho třicet čtyři bodů z protiútoků. Na body z pod koše pak přehrál Ostravu 48:16. Zajímavý výkon předvedl Jakub Tůma, který byl na hřišti dvanáct a půl minuty a Nymburk při jeho pobytu na hřišti vyhrál o jednatřicet bodů.

„V první půli jsme hráli opravdu dobrý basketbal. byli jsme disciplinovaní a předváděli basketbal vysoké úrovně. Ostrava se zlepšuje a půjde tabulkou nahoru. Dobře ucpala prostor pod košem. My jsme ale byli zvláště v první půli opravdu dobří. Ve druhé půli už to takové nebylo, už jsme nebyli tak důrazní a dovolili jsme jim se přiblížit. Ale pak jsme se zvedli a s přehledem dovedli zápas k vítězství,“ řekl po utkání trenér Nymburka Francesco Tabellini.

„Obrana nám hodně pomohla. I když nám to ze začátku nepadalo, tak jsme obranou nasadili tón zápasu. Vždy je pro tým důležité, když se hned od začátku chytne v obraně jako my tenotkrát. Až na začátek druhé půle jsme hráli velmi dobře. Tam jsme na zónu soupeře netrefili nějaké střely, ale celkově to bylo dobré,” vyprávěl Spencer Svejcar, hráč Nymburka. „Mě se nepovedl minulý zápas v Ústí, kdy jsem podal nejhorší výkon v obraně. Tak jsem se snažil předvést lepší výkon a byl jsem od začátku agresivní. Vím, že v Ostravě se málokomu hraje dobře, ale já osobně tady s halou problém nemám a už jsem tu měl několik střelecky vydařených zápasů. A také mi hodně pomohla obrana, protože když se daří soupeře zastavovat, tak je to pro střelce snazší zvedat střely,“ podotkl Svejcar.

NH Ostrava - Nymburk 59:93 (15:22, 11:28, 22:12, 11:31)

Nejvíce bodů: Madden 14, Jeter 11, Š. Svoboda 9 - Švejcar 16, Bell 13, Collins a Kovář po 11, Bohačík 10, Tůma 9, Mathon 7, Sehnal a Kříž po 5, Gordon 4, Rylich 2, Novák 0. Fauly: 25:24. TH: 33/25 - 23/16. Trojky: 6:9. Doskoky: 33:41. Ztráty: 24:15. Zisky: 7:17. Asistence: 13:15.

David Šváb