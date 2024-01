Basketbalisté Nymburka vyhráli v osmifinálové skupině FIBA Europe Cupu i druhý domácí zápas, když porazili francouzské Gravelines 72:57. Dostali se tak na první místo skupiny M, kde mají shodnou bilanci jako Gravelines a také Zaragoza, která vyhrála na hřišti Manisy 68:65. právě se Zaragozou se Nymburk utká za dva týdny opět doma.

„Jsem rád za týmové úsilí, které jsme vynaložili. Tým chtěl odčinit špatný výkon z ligového utkání. Bojovali jsme a dokázali jsme ovlivnit zápas naší obranou. Také jsme obranu trochu změnili. Hlavní věc však byla touha a bojový duch každého našeho hráče. A to jsme se museli vypořádat se zdravotními problémy některých hráčů, kteří nám vypadli z rotace. Ale bylo to jen proto, že do toho všichni nedali sto, ale sto dvacet procent. Takže jsem docela spokojený s výkonem, obranou a také bodovým rozdílem, protože to je v tak vyrovnané skupině vždy velmi důležité,” pochvaloval si Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „A musím pochválit i naše fanoušky, kteří nám pomohli. Naši fanoušci byli skvělí. A doufám, že mnoho lidí přijde příště a připojí se k nám, protože si to tento tým zaslouží,” přidal Tabellini.

Nymburk šel za výhrou od prvních minut. Snažil se využít toho, že soupeř čtyři týdny nehrál soutěžní zápas, a od začátku ho tlačil velmi dobrou obranou. Právě Gravelines mělo dosud nejméně inkasovaných bodů v soutěži, ale Nymburk ukazoval, že také umí dobře bránit a za celý první poločas dovolil soupeři jen 23 bodů.

A domácím se dařilo i v útoku, když se dokázali prosadit i pod košem, přestože měli výškovou nevýhodu. Zejména Gordon, který ač nejmenší hráč v domácím týmu, dokázal překonávat obranu soupeře a hodně pomáhal i na doskoku. V poločase tak Nymburk vedl už o 16 bodů. A to i přesto, že kvůli zranění kotníku přišel ještě před zápasem o Davida Collinse a v průběhu zápasu se zranil i Spencer Svejcar, který se sice do hry ještě vrátil, ale byl limitovaný. Stejně jako Thomas Bell, který si podvrkl kotník.

Ve druhé půli sice Gravelines zabralo a snížilo na osm bodů, Nymburk ale podržel Bohačík, který vždy v důležitou chvíli skóroval a domácí si v klidu hlídali vítězství i slibný náskok do tabulky vzájemných zápasů, které ve vyrovnané skupině mohou rozhodovat.

„Nevím, co od toho zápasu čekali kluci, ale já jsem výsledkem až mile překvapen. A jsem za to moc rád. Hlavně že jsme jim dovolili jen padesát sedm bodů. Bylo to celé o obraně. Co se týče útoku, tak to nějak vycházelo na mě a něco mi tam padlo. Takže jsem rád, že jsem týmu pomohl,“ řekl po utkání Jaromír Bohačík, s devatenácti body nejlepší střelec zápasu. „Jsme teď sice první v tabulce, ale to teď nic neznamená. V této skupině je každý zápas velmi důležitý. Příště hrajeme zase doma a tam ta důležitost bude ještě větší, protože budeme muset vyhrát, jinak to s postupem budeme mít těžké,“ uvědomuje si nymburský basketbalista.

Bohačík nakonec nasbíral 19 bodů, 8 doskoků a 6 asistencí. Ty Gordon přidal 17 bodů a 7 asistencí. Sukhmail Mathon zapsal double double za 10 bodů a 10 doskoků.

„Obrana nám fungovala tak, jak jsme chtěli. Zacpávali jsme bednu, protože jsme věděli, že jsou vyšší, fyzičtější, ale myslím si, že naše nasazení pocítili. Všichni chodili na doskok obranný i útočný a to byl důležitý faktor vedoucí k vítězství,“ našel hlavní důvody výhry nymburský kapitán Martin Kříž. „Tentokrát jsme neměli problém ani v útoku. Padly nám tam nějaké střely, podržel nás Jarda Bohačík, ale byl to především hodně dobrý týmový výkon. Skupinu máme rozehranou dobře, ale určitě to není konec. Čekají nás další tři zápasy a potřebujeme jich vyhrát co nejvíc,“ dodal kapitán vítězů.

Nymburk - Gravelines Dunkerque 72:57 (19:14, 20:9, 12:16, 21:18)