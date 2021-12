Nejlepší střelec sobotního zápasu Colbey Ross po utkání marně lovil v paměti, kdy s týmem nasázel tolik bodů. „Většinou jsme dávali jen kolem stovky. Takové skóre bývá k vidění jen v NBA, kde mají o osm minut hry více. Dnes to bylo spíše ofenzivní cvičení a všichni se trefovali. Je dobře, že jsme si zvedli útočné sebevědomí, ale na středeční zápas s Galatasarayem je třeba přidat i obranu,“ upozornil autor 24 bodů.

Defenzivní hru v pozápasovém hodnocení zmínil také kouč vítězů Aleksander Sekulič: „Byl to hezký zápas na koukání, hrál se opravdu ofenzivní basketbal. Ale my musíme odvádět lepší výkon hlavně v obraně, nechali jsme Olomoucku hodně prostoru a také se trefovali. Na to si musíme dát pozor.“

Favorit měl zápas pod kontrolou od úvodních minut, když měl velmi dobrou úspěšnost střelby, a to i za tři body. Rychle tak navyšoval své vedení a už v první půli vedl o 30 bodů.

V ofenzivě Nymburští pokračovali i po změně stran. Zatímco v předchozích pěti ligových zápasech nedosáhli na sto bodů, tentokrát této hranice dosáhli už po třech čtvrtinách. Pokořili tak o bod i vlastní maximum, když dosud dali za úvodních třicet minut nejvíce sto bodů Ostravě před čtyřmi roky. Od sezony 2000/01 je to třetí nejvyšší nástřel jednoho týmu po třetí čtvrtině.

V poslední části už přišlo trochu polevení a nepovedlo se tak zaútočit na absolutní bodový rekord Prostějova se 136 body v zápase KNBL a ani na nymburské maximum 133 bodů.

Divoká přestřelka v systému koš za koš pokračovala do 36. minuty, v níž Ross trefil dvě trojky v řadě a upravil na 78:118. Další nápor domácí zastavili oddechovým časem a závěrečnou pasáž prohráli pouze o dva body (23:25), celkově však 90:126.

„Měli jsme možnost poměřit síly s nejlepším možným soupeřem. Po celé řadě změn nejsme sehraní, jak bychom si přáli, ale postupně se lepšíme. Utkání nám ukázalo, jak jsme za další týden tréninku pokročili. Nechtěli jsme se zápasu jen zúčastnit, ale dělat maximum, abychom byli důstojným soupeřem, přestože jednoznačným favoritem byl pochopitelně Nymburk,“ řekl trenér Hanáků Miljan Čurovič.

BK REDSTONE Olomoucko - ERA Basketbal Nymburk 90:126

Čtvrtiny: 18:31, 19:35, 30:35, 23:25. Nejvíce bodů: Vučkovič 23, Dukanovič 18, Dragovič 14 - Ross 24, Harding 20, Váňa 15, Rivers 13, Palyza 12, Hruban 10, Kovář a Tůma po 7, Benda a Gak po 6, Rylich 4, Kříž 2. Fauly: 26:25. TH: 29/19 - 25/20. Trojky: 11:16. Doskoky: 29:34. Ztráty: 16:10. Zisky: 7:9. Asistence: 17:24.

