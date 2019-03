Nymburk – Hr. Králové 67:69

„Do utkání jsme nastoupili hodně vlažně, stejně jako na Slavii. Když jsme prohrávali 10:21 po první čtvrtině, nevypadalo to s námi dobře. Po krátké přestávce jsme začali lépe bojovat, daleko lépe jsme si počínali na doskoku a vrátili jsme se do zápasu. Ve druhém poločase za našeho vedení 59:55 se zdálo, že bychom mohli utkání utrhnout, ale opět jsme nebyli důslední v odstavování hráček na doskoku. Ukázalo se to být jako rozhodující faktor utkání. Soupeř po útočných doskocích dokázal dávat body,“ řekl k zápasu trenér nymburského družstva Daniel Kurucz. „To, že jsme dostali koš v poslední sekundě, to se stát může. Předcházela tomu hráčská chyba, když jsme opustili hráče ze silné strany. Na druhou stranu to byla pivotka, která střílela dlouhou dvojku, nemusela střelu proměnit a mohlo se jít do prodloužení. Nebyla to jasné střelecká pozice. Prostě se trefila. Poslední akce za půl sekundy už nevyšla, proto jsme odešli poraženi,“ zhodnotil utkání kouč nymburského týmu.

Nejvíce bodů: Chomenčuková 19, Hošková 12, Krakovičová 10 – Minarovičová 17, Vojtíková 11, Buraová 11.

(tl)