„Máme určité problémy, ale na to se nevymlouváme. Náš cíl je vyhrát v každém zápase a to platí i tentokrát. Ústí má hru postavenou na Američanech, které nesmíme nechat dostat se do laufu. Určitě budeme potřebovat podobnou bojovnost, jakou jsme ukázali proti Pardubicím,“ plánuje před pondělním střetnutím Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.

Už v prosinci si Nymburk vyzkoušel, jaké to je jet do Ústí krátce po předchozím zápase. Tehdy to bylo po návratu z Bosny a duelu Ligy mistrů. Nymburk tehdy vyhrál 96:78, ale zápas rozhodl až v poslední čtvrtině. Šlo o 53. výhru ve vzájemných zápasech v řadě, když Ústí naposledy vyhrálo nad Nymburkem v roce 2001.

Ústí se opírá zejména o Američana Lamba Autreyho. Ten je s průměry 16,6 bodů, 7,3 doskoků a 6,5 asistence třetím nejužitečnějším hráčem soutěže. Další Američan Spencer Svejcar přidává 15,5 bodů. Pod košem jsou pak Ladislav Pecka a Dalvon Johnson.

„Proti Pardubicím jsem hrál v základní sestavě a za tu příležitost jsme byl rád. Díky tomu jsem si více dovolil v útoku. Uvidíme, jak to bude v Ústí. To si vybojovalo nadstavbu na poslední chvíli, o to budou mít větší motivaci. Musíme přijet koncentrovaní a pohlídat si to. Důležité je ubránit Autreyho, aby se moc nedostal do hry. Také je třeba pohlídat si útočný doskok soupeře,“ nastínil recept na vítězství nymburský basketbalista František Váňa.

David Šváb