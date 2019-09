Parádní umístění a hodně příjemné překvapení. „Nechali jsme za sebou skvělé týmy, hráli jsme krásný basket,“ prohlásil trenér Ronen Ginzburg.

Podpora od lidí i osobností

Co na tom, že v sobotu nevyšel boj o konečnou pátou pozici se Srbskem? Zklamání byste nenašli u nikoho. Česko se tažením na Dálném východě ocitlo mezi světovými velmocemi. Při své premiérové účasti byl národní tým na turnaji odepisován. Leč on vyválčil místo v olympijské kvalifikaci a navrch vyřadil titány jako Turecko, Brazílii, Řecko.

Další poklona? „Dali jsme do utkání vše. Jenže oni se nedali. Jejich neutuchající bojovnost a sebevědomí byly úžasné. Do čtvrtfinále postoupili zcela zaslouženě,“ hlásil pro změnu řecký kouč Thanasis Skourtopoulos.

Výkony českých Lvů pobláznily celou republiku. Lidé chodili dřív z práce, v některých školách místo učení sledovali basketbal v televizi. Podpora přišla i od herců z Dejvického divadla! Kapela Lucie pro změnu uvažuje o speciálním songu.

Stačilo málo, přesněji řečeno postup do semifinále, a dlouháni mohli zaplnit Staromák. Tohle všechno vypovídá o tom, že basketbal opravdu (minimálně na čtrnáct dní) vystoupil ze stínu fotbalu a hokeje. Kromě výsledků nadchla týmovost, bojovnost a nadšení.

Celý svět oněměl úžasem, kam reprezentaci ze středu Evropy posunuly tyto až banální faktory. Není divu, že „Saty a spol.“ se v závěru turnaje stali obletovanými i mezi zahraničními novináři, kteří se museli naučit správně vyslovovat i jiná jména než Satoransky… V případě Hrubana, Bohačíka, Peterky či dokonce Kříže jim to šlo stejně těžce jako českým protivníkům na mistrovství světa.

A teď s Veselým na olympiádu?

A teď přijde poturnajová kocovina. Jedna věc je velkého úspěchu dosáhnout a ta druhá udržet basketbal na vítězné vlně. Oslavy budou strohé a krátké…

Důvod? V klubech se už netrpělivě dívají na hodinky, kdy se jejich opory zapojí do přípravy. Jelikož si hráči neplánovaně prodloužili pobyt v Číně, moc odpočinku mít nebudou. „Nedá se čekat, že by teď začali ve velkém chodit na akce nebo do televize,“ řekl manažer Michal Šob.

Ale je tu ještě jedna možnost. Olympiáda. Příští léto přinese onen kvalifikační turnaj. Na soupeře si musí zatím počkat, vyhnou se jen Francii (třetí tým MS) a Španělsku (světový šampion).

Obavy by měly mít spíše další země. „Vezměte si, že nám chyběl nejužitečnější hráč Euroligy Jan Veselý,“ dodal Ginzburg. I bez něj Češi šokovali. Už nikdo jim nesebere ono šesté místo. A fakt, že byli lepší než hvězdy z USA.