Oddíl košíkové se ustavil v Nymburce jen pět let po založení republikového basketbalového svazu. Dnes je Nymburk v České republice na absolutní špičce basketbalového dění, v jeho týmu startují reprezentanti. A ve výčtu úspěchů posledních dvaceti let by se mohlo ještě chvíli pokračovat. V jeho devadesátileté historii však najdeme i spoustu úspěchů v dobách meziválečných.

Když se v roce 1929 odehrála v Československu vůbec první celorepubliková soutěž v košíkové, tzv. Zemská liga, v městě na Labi utvořily ženy pod křídly Sokola první basketbalové družstvo a muži je následovali hned rok poté.

Začátek nebyl snadný, nový sport neměl na růžích ustláno. Nejprve se totiž musela absolvovat sokolská cvičení a pak teprve se mohli muži a ženy věnovat košíkové. Ani konkurence nebyla velká, zvlášť když se sokolské týmy zpočátku nemohly zúčastňovat nesokolských soutěží, jako byla například právě Zemská liga. Už v roce 1930 se nymburský tým probojoval na přebor České obce sokolské, což byl sokolský turnaj nejvyšší úrovně. V tomto roce skončil Nymburk s bramborovou medailí na čtvrtém místě. První medaili tak přinesly do polabského města o rok později ženy, které dobyly na přeboru ČOS bronz. V roce 1932 pak muži i ženy v přeboru České obce sokolské vystoupali až na stříbrnou příčku.

Od roku 1932 se začala „sokolská“ a „nesokolská“ košíková vzájemně střetávat v zápasech, rostla konkurence a tím i kvalita hráčů. V roce 1934 se nymburský mužský tým probojoval z druhé ligy do nejvyšší soutěže a jako první tým v historii Nymburka přinesl do města nejvyšší ligu. Dokonce po Kladnu byl druhým mimopražským ligovým městem v Čechách. Sice Nymburk nepatřil ke špičce jako nyní, ale čtyřleté působení v nejvyšší soutěži se počítá jako velký úspěch týmu z malého města.

Během druhé světové války hrál klub pod hlavičkou SK Železničáři, tým mužů startoval v nejvyšší české lize. I když v podstatě neměli svého trenéra, jeden z hráčů zastával funkci kouče, hráli převážně jen v sedmi, byla tato část historie v minulém století z hlediska sportovního nejúspěšnější. V sezoně 1942/43 se tým ve složení Drbohlav, Kysilka, Oprchal, Kozák, Paulů, Březina, Šesták a Polák umístil na čtvrtém místě v protektorátním Česku. Až do roku 2003, kdy Nymburk získal bronzovou medaili v Mattoni NBL, tedy na dlouhých šedesát let, to byl největší úspěch košíkové v Nymburce.

Po válce se klub potýkal s finančními problémy, nedokázal zabránit odchodům některých největších opor a klub startoval v nižších soutěžích.

Alespoň dorostenecké složky dodávaly hráče evropského formátu, kteří se prosadili i na reprezentační úrovni České republiky včetně mistrovství Evropy nebo olympijských her. Nymburskými odchovanci jsou například Nikolaj Ordnung, pozdější hráč a trenér reprezentačního výběru nebo bratři Zdeněk a Bohuslav Rylichovi. Starší Zdeněk získal tři stříbrné a jednu bronzovou medaili z mistrovství Evropy a zúčastnil se olympiády v Helsinkách 1952.

Až do devadesátých let se mužům i ženám podařilo postoupit několikrát do druhé nejvyšší soutěže. Nikdy to nebylo výše a ani spojité působení ve druhé lize nebylo dlouhé. Teprve s příchodem bratří Janstů a za podpory města v čele se starostou Kutíkem, se na přelomu tisíciletí začal basketbal v Nymburce výrazně zvedat.

První medailové cinknutí přišlo ve druhém roce mezi elitou. Na bronzovém základu ze sezony 2001/02 postavil Nymburk šestnáctipatrovou věž zlata. Nepřetržitě od roku 2004 totiž Polabané získávají pohár pro Mistra České republiky. Série šestnácti titulů v nepřerušené řadě nemá v Česku ani Československu v mužském basketbalu obdoby. Do vyrovnání absolutního rekordu třiadvaceti titulů Brna však ještě něco chybí.

Vladimír Malinovský

Tomáš Laš