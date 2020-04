Nymburk obhájil titul Mistra České republiky, ale nebylo to jednoduché.

Tři čtvrtiny utkání udával tón hry domácí Geofin. Nymmburku se nedařila střelba ani zpod koše ani z perimetru. Domácím naopak, dávali koše po vniknutí do prostoru pod koš, stříleli úspěšně i za tři body. A tak se pomalu rodilo překvapení. Zlom ale nastal v poslední čtvrtině. Domácí se dopustili čtyř ztrát míče, které dokázali hosté chladnokrevně potrestat a otočili skóre z minus jedenácti na plus tři a soupeř se položil. Převzal neúspěšnou střelbu, dopouštěl se chyb v obraně a to byla voda na nymburský mlýn. Muli Katzurin poslal do hry všech dvanáct připravených hráčů a všichni odvedli očekávaný výkon. Nejdéle si zahrál Lee (34,27), Benda (33,47) a Schilb (32,41), kteří se zasloužili o 51 bodů. Více než deset dal ještě Jagodnik. U domácích, kteří vystřídali jedenáct hráčů, byl nejdéle na palubovce Ubilla (30,32), Reinberger (27,36) a Pospíšil (27,25). Šarovič odehrál jen 25,13 min, ale byl s 18 body nejlepším střelcem domácích.

Do utkání vstoupili lépe domácí a brzy vedli 6:0. Nymburské střelecké zápisy začal Benda a po dvou trojkách Leea, v 5. minutě otočili stav na 6:8. Od té doby se obě družstva střídala ve vedení a v první přestávce byli spokojenější domácí. Vedli totiž 22:20. Začátek druhé desetiminutovky byl pro Nymburk tragický. Za dvě minuty se náskok Geofinu zvýšil na devět bodů. Pak teprve dali hosté první body. Jejich autorem byl Schilb a Slezák. Pak se hra znovu střelecky zklidnila, a do poločasu narostl náskok domácích o další čtyři body (40:34). Další pohroma přišla na začátku druhého poločasu. Na první koš Panduly sice odpověděl Nečas, ale na začátku 25. minuty byl stav hrozivý. Nový Jičín vedl 51:36, to je o patnáct bodů. Nymburk zpřesnil obranu, ztížil tak střelbu svému soupeři a pomalu ukrajoval z náskoku Geofinu bodík po bodíku.

Do konce čtvrtiny se hostům podařilo snížit vedení soupeře na devět bodů. Ale to ještě nebyl konec. Poslední čtvrtina začala pro Středočechy dobře. Pandula ještě stačil odpovědět na koš Nečase, ale když hodiny ukazovaly čas 31:56, poslal Nymburk Lee do vedení (60:61). Bylo to po prvním vypíchnutí míče při útoku Geofinu a to se během dvou minut opakovalo ještě třikrát a vždy z toho rekrutoval rychlý protiútok zakončený buď donáškou Leea nebo smečí Schilba.

Nymburským fanouškům spadl kámen ze srdce. Hlavně zásluhou střelecké potence Schilba a Leea, kteří v poslední desetiminutovce nastříleli osmnáct bodů, kráčeli nymburští basketbalisté vstříc šestému titulu Mistra České republiky. Poslední čtvrtinu Nymburk vyhrál 31:14 a celý zápas o osm bodů 82:74.

Statistiky zápasu

Body: Šarović Robert 18, Pospíšil Zbyněk 15, Ubilla Emmanuel 12, Reinberger Štěpán 7, Hájek David 7, Walker Kenneth 7, Pelikán Rostislav 4, Pandula Dušan 4, Jurečka Luděk 0, Medek Roman 0, Gavlák Juraj 0 - Lee Arthur 22, Schilb Blake 17, Jagodnik Goran 14, Benda Petr 12, Slezák Pavel 5, Sokolovský Ladislav 4, Nečas Radek 4, Křemen Michal 2, Chán Aleš 2, Gray Justin 0, Tomaszek Robert 0, Venta Matej 0; střelba 3b.: 24/7:19/5; střelba 2b.: 31/17:57/26; TH: 23/19:19/15; doskoky: 33:43; chyby: 22:22; TCH: 28. Lee Arthur; čtvrtiny: 22:20, 18:14, 20:17, 14:31; rozhodčí: Dolinek Ivo, Vyklický Robert, Paulík Robert; komisař: Pražák Miloš; 1100 diváků; nejlepší hráč: Lee Arthur.