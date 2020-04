Pivot Petr Benda navíc získal už svůj dvanáctý titul, čímž vytvořil nový rekord soutěže. Dosud se o něj dělil se svým bývalým spoluhráčem Ladislavem Sokolovským. Naopak Petr Šafarčík se raduje z prvního titulu.

Nymburk nehodlal nechat nic náhodě a na Děčín vlétnul. Rychle si vytvořil dvouciferné vedení, když se do útoku zapojovali všichni hráči. Po patnácti minutách se mezi střelce zapsali všichni domácí hráči, kteří do té doby byli na hřišti. Už ve druhé čtvrtině měl Nymburk náskok dvaceti bodů a vedení si pak v poklidu hlídal.

Už v poslední čtvrtině tak pomalu začínaly oslavy titulu a nymburští hráči oblékali mistrovská trička s grafikou připomínající atypický tvar mistrovské trofeje. Po závěrečné siréně propukly oslavy naplno.

„Beru ten titul jako každý jiný. Splnili jsme cíl klubu, odvedli jsme dobrou práci a titul je třešnička na dortu. První i dvanáctý titul mají stejnou cenu. I když na ten první už si skoro nepamatuji a nevím, jestli jsme slavili doma nebo venku. Láďa Sokolovský to určitě očekával, když jsem do Nymburka přišel, že ho jednou překonám. Na evropské scéně se nám nevedlo, ale i tak je to zapamatováníhodná sezona,“ radoval se Petr Benda, hráč Nymburka.

Nadšený byl i trenér Oren Amiel. „Je hezké zapsat se do historie sezonou bez porážky, ale hlavní je, že jsme naplnili očekávání nás i fanoušků a máme opět titul. Hráči splnili svou práci. Jsem spokojený s tím, jak jsme si vedli poté, co jsme byli zklamaní z brzkého vyřazení v Lize mistrů. Hráči ukázali skvělý charakter, protože to pro ně nebylo snadné. Vedli si velmi dobře. Je za tím hodně práce. Semifinále ani finále pro nás nebylo snadné. Soupeři neměli co ztratit, ale zvládli jsme to. A je třeba poděkovat všem lidem v klubu a také našim fanouškům, kteří ukázali, že jsou schopni zaplnit celou halu a vytvořit atmosféru, která nás dělá ještě lepšími,“ jásal kouč Nymburka.

David Šváb