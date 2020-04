V posledním finálovém zápase nezačali Nymburští zcela dobře. Ani jednomu týmu se nedařilo střelecky a teprve až čtvrtý útok přinesl změnu bodového stavu 0:0. První koš dal Landry a byla to hned trojka. Hosté i nadále hráli nebojácně a vypracovali si mírné vedení 7:2 a po chvíli 13:7. Tím šťastné chvíle Prostějova skončily. Nymburští hráči zpevnili obranu a díky výbornému obrannému doskoku nedovolili Orlům žádnou opravu po nepovedené střele. Z výborného doskoku vychází také kvalitní rychlý protiútok. Po chybě jinak výborně hrajícího Skibniewského se dostal do rychlého protiútoku ještě rychlejší Pavel Pumprla a košem s faulem navýšil vedení na 18:14.

Do druhé čtvrtiny se šlo za stavu 25:20 pro Nymburk a úvod tohoto dějství byl v jeho režii. Sedmi body v řadě vytáhl náskok na tucet bodů (32:20) a trenér Bálint si vzal oddechový čas. Uplynula minuta a kousek a time out si vzal trenér Katzurin, Prostějov totiž pěti body (trojka Lawrence a dvojka Chána) snížil. Jeden trestný hod po oddechovém čase ještě prováděl Aleš Chán. Vliv oddechové času se opět projevit a náskok byl deset bodů (38:28). Do konce poločasu se však Prostějov dokázal ještě přiblížit na tři body.

Celý druhý poločas byl jako tahací harmonika. Jakmile si domácí udělali náskok kolem deseti bodů, dokázali hosté tři až pět bodů stáhnout. Tak se dělo několikrát za celý druhý poločas. Důležité bylo, že Orli ani jednou nedokázali skóre vyrovnat nebo snížit do dosahu jednoho koše. Ve druhém poločase se domácím nedařilo střelecky a třetí čtvrtina byla střelecká tragédie pro obě družstva - padlo jen dvaadvacet bodů. V rozmezí 26. až 30. minuty padly jen čtyři body.

Do poslední desetiminutovky vstupovali Nymburští s devítibodovým náskokem. Kolem této hodnoty se rozdíl pohyboval až do 34. minuty. Pak proměnil Veikalas tři trestné hody za faul na perimetru, v dalším útoku upravil Hyzy na 66:61 košem s faulem a divoká honička pokračovala. Nejprve polský hráč nedal šestku, což při procentech úspěšnosti střelby trestných hodů nebylo nic překvapivého. Pak ale selhal ještě jednou. Výborně zapracoval v obraně, sebral Michalovi Křemenovi míč a šel sám do koše. Z naprosto jasné pozice nedal a možná to byla fatální chyba zápasu. Místo toho aby šel Prostějov na dosah jednoho koše, zůstal na svých pěti bodech. Další minutu byly oba koše zakleté. Nejdříve se vzbudili domácí a třemi body přece jen odrazili první útok. Více než tři minuty před koncem ještě Skibniewski zatopil trojkou (71:66), Benda udržel Nymburk dvojkou ve hře. Dvě minuty před koncem mohl Arthur Lee z čáry trestných hodů zvýšit na 75:66, ale nedal ani jednu. Kdy Arthur nedal dvě šestky po sobě!? Lawrence na druhé straně byl úspěšný jen na padesát procent. Láďa Sokolovský minutu před koncem prokázal pevně nervy a obě šestky dal. Jak se o chvíli později ukázalo, byly to poslední dva koše v letošním ročníku Mattoni NBL.