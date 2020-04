Nymburští basketbalisté začali utkání ve velkém stylu. Precizní obranný stroj nedal soupeři ani píď volného prostoru, žádný míč, i když s ním dribloval novojičínský basketbalista, nebyl ztracený. Díky tomu se hosté prosadili poprvé za hry až ve třetí minutě za stavu 9:3. Do té doby totiž stříleli body pouze z čáry trestných hodů. V polovině sedmé minuty vedli domácí už o dvanáct bodů (19:7). Trojku dal Rančík i Nečas.

Vypadalo to, že utkání se stane exhibicí už od první čtvrtiny. To by musel stát proti Nymburku jiný tým než z Nového Jičína. Svěřenci trenéra Cholevy vytáhli z rukávu dvě trojková esa (Gavlák, po vystřídání Venta) a rázem to bylo jen o šest. První snahu hostů o zvrat nepřipustil Nečas, který odehrál vynikající zápas a trochu s podivem nebyl zvolen nejlepším hráčem zápasu. Po dvou útočných doskocích přidal koš a jeho tým vedl o devět (22:13). Do konce čtvrtiny zase domácí o tři body náskoku přišli. Postaral se o to Šoška, košem s faulem.

Také úvod druhé části hry patřil domácím. Po Mackově trojce a Sokolovského koši s proměněným následným trestným hodem zvýšili vedení na 30:20. Po vyrovnané mezihře svítil na ukazateli ke konci 17. minuty stav 42:30. Během dvou minut se hosté výrazně přiblížili po šňůře 8:0. Potom dali Nymburší dvě šestky, ale Nový Jičín se pěti body dostal do těsného závěsu 44:43. Tak skončil první poločas.

Ve třetí čtvrtině hosté dokončili překvapivý obrat. Reinberger a Beechum dali dohromady pět bodů a napojili šňůru z konce prvního poločasu. Domácí prohrávali 44:48, ale rozhodně to jejich náladu nepodkopalo. Naopak. Rančík s dostatkem drzosti proměnil trojkový pokus, ale Pelikán dal dva body. O změnu ve vedení v zápase se postaral Radek Nečas za podpory ostatních spoluhráčů. Nejdříve proměnil dvojkový pokus a z dalšího útoku dal trojku. Walker vyrovnal, ale Nečas opět poslal náš tým do vedení. Walker srovnal trestnými hody těsně před koncem 25. minuty. Od té chvíle existoval v podstatě jeden tým. Nymburští hráči nepustili soupeře do žádné vyložené akce a ti dlouhých sedm minut neskórovali. Nic nepomohly ani dva time outy trenéra Cholevy. Basketbalisté Nymburka si do konce třetí čtvrtiny připsali devatenáct bodů a dvěma body také zahájili poslední čtvrtinu.

Za jednadvacetibodového vedení začali nymburští fanoušci odhalovat druhou část transparentu nad svými hlavami. Poslední čtvrtina nepřinesla z hlediska vývoje zápasu nic podstatného. Oba týmy byly ztotožněny se svým osudem a utkání se dohrálo v očekávání závěrečného hvizdu.

Internerový server iBasket napsal:

Od začátku utkání dávali domácí basketbalisté na vědomí, že nepřipustí další prodlužování finálové série.

Po šesti a půl minutě hry vedli už o dvanáct bodů - 19:7 - kráčeli pohodlně za pátým titulem v řadě. "My máme tradičně špatné vstupy do utkání," glosoval po úvodní čtvrtině v televizním rozhovoru nepříznivý stav hráč Nového Jičína David Hájek.

Ztráta na soupeře však nebyla pouze otázkou úvodu utkání. Po patnácti minutách vedl Nymburk díky dobré střelbě i vysokému počtu ztrát hostí už 36:25.

V těchto chvílích zápasu si však šampioni začali myslet, že je rozhodnuto. Uvolnění hosté začali kousat a především díky Walkerovi se znovu dostali do hry. Poločasová ztráta tak byla pouze jeden bod.

"Ke konci poločasu jsme špatně hráli akce jedna na jedna," hledal příčiny vyrovnání skóre Radek Nečas. "Přestali jsme si půjčovat balon, začali jsme hrát jeden na jednoho, vůbec jsme to nehráli na perimetru," vyčítal spoluhráčům.

Vstup do druhého poločasu vyšel rovněž lépe hostům, kteří se dostali do vedení 44:48. Trenér Katzurin v oddechovém čase hodně láteřil a naladil své borce na vítěznou vlnu.

Nečasova trojka vrátila Nymburku zpět vedení (52:50) a Moravané se už do vedení zpátky nedostali. Naopak. Posledních pět minut třetí čtvrtiny prohráli 0:19 a bylo rozhodnuto.

"Nechtěli jsme hrát další zápas," prozradil z dění na lavičce Nymburka Michal Křemen. "Řekli jsme si, co máme hrát, zodpovědně jsme bránili - a je to paráda!"

Poslední čtvrtina už na pátém mistrovském titulu ČEZ Basketball Nymburk v řadě nic nezměnila. Pro hráče Geofinu Nový Jičín znamenala sobotní porážka čtvrtý finálový neúspěch proti Nymburku a zisk stříbrných medailí.

"Proti Nymburku je velmi těžké hrát," řekl po utkání Robert Šarovič. "Ale jsme šťastní, že jsme se do finále dostali a uvidíme, co bude příští sezonu."

Štastný byl po utkání také nymburský kouč Muli Katzurin. "Byla to vynikající sezona, hodná zapamatování. Nymburk kromě titulu a úspěchu v ULEB Cupu vyhrál i Český pohár a bude těžké na to navázat," řekl, než odešel se svými svěřenci slavit obhajobu titulu.