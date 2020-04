Nymburští hráči v šestém zápase udolali domácí Prostějov lepší fyzickou kondicí a především díky druhému poločasu vyhráli zápas i osmý titul.

Nymburští začali dobře a lehce získali vedení 6:0. Nejprve se dvakrát prosadil Mike Lenzly, poprvé ze hry zády ke koši, podruhé uvolněním jeden na jednoho. Třetí koš přidal Petr Benda po perfektním pasu Michala Křemena do rychlého protiútoku. Stejně lehce jako se Nymburk ujal vedení, stejně snadno se skóre otočilo ve prospěch domácích. Dokázal se prosadit především Lawrence, který dal prvních sedm bodů svého týmu. Šest bodů měl na svém kontě zase hostující rozehrávač Mike Lenzly (7:8). Po trojce Veikalase se dostali Orli do vedení 10:8, což bylo nejvyšší náskok domácích v celém zápase. Hned z následujícího útoku totiž kontroval Michal Křemen trojkou a od té doby se Prostějovští dostali do vedení už jen jednou ke konci prvního poločasu. První čtvrtina skončila nymburským vítězstvím 22:18, když většinu bodů domácích nasázel Lawrence (11), na ostatní hráče zbylo už jen sedm bodů.

Ve druhé čtvrtině bylo k vidění větší soustředění v obraně a oba týmy se hůře prosazovaly ze všech vzdáleností. Hosté druhých deset minut prohráli o čtyři body. V celém prvním poločase měli o trochu lepší střelbu z pole (o 3 procenta) a také měli četnější střelbu za dva body – o šest pokusů více se solidní úspěšností 52 procent. Domácí zase pro změnu častěji stáli na čáře trestných hodů – třináctkrát oproti osmi pokusům Nymburka, a také byli Orli mnohem úspěšnější. Minuli jen jednou, hosté čtyřikrát. Hmatatelný rozdíl mezi oběma týmy byl počtu ztracených míčů (9:4). Nymburští ve srovnání s minulými zápasy počet ztrát podstatně snížili. Vyrovnaný průběh prvního poločasu rezultoval také vyrovnané skóre po dvaceti minutách 37:37.

Do poloviny třetí čtvrtiny odskočili hosté maximálně na šest bodů, ale na hráčích Prostějova už bylo vidět, že kumulující se únava nedovoluje hrát lépe. Pomalu se propadali do větší a větší ztráty, která minutu před koncem třetí čtvrtiny dosáhla už deseti bodů (48:58). Poslední minuta třetího hracího období už byla posledním máchnutím křídel raněného Orla. Domácí se dokázali vybičovat ke snížení na 53:58, ale na některých hráčích Prostějova už bylo vidět, že melou z posledního. Chyběla jim snaha bojovat o výhodné pozice v útoku a hůře stíhali v obraně. Stále častěji se domácí spoléhali na svého rozehrávače, který měl míč dlouho v držení a obrana pak byla o trochu snazší.

Hned na začátku poslední čtvrtiny snížili domácí na rozdíl tří bodů. Po time outu trenéra Ginzburga hosté už definitivně zlomili odpor Orlů. Nejprve ze dvou trestných hodů zúročil snahu o útočný doskok Pumprla, pak rychlou střelou Nissima vedli o sedm a když dal Oba (Michal Křemen) trojku, radost na nymburské lavičce už dosahovala vyššího stupně excitace. Náskok na dvanáct bodů navýšil střelou přes hlavu Petr Benda a bylo vidět, že toto je pro Prostějov konečná. Čas na změnu se pro domácí zatraceně rychle krátil. Domácí dokázali už jen jednou snížit pod deset bodů rozdílu tři a půl minuty před koncem zápasu na devět bodů, ale zázrak se nekonal. Hosté dřímali otěže zápasu pevně ve svých rukou a navýšili rozdíl až na sedmnáct bodů.

Statistiky zápasu

Body: Lawrence 18 (11 získaných faulů, 8 asistencí), Cadri-Nicholson 13, Veikalas 11, Landry 8 (8 doskoků), Šležas 7, Prášil 6, Hyzy 2 - Lenzly 18, Benda 14, Nissim 14, Křemen 11 (trojky 5/3, 7 doskoků, 5 asistencí), Pumprla 10 (4 získané fauly), Simmons 7, Sokolovský 3, Štimac 3, Nečas 2, střelba za 2 body: 34/17 - 43/25, střelba za 3 body: 19/5 - 19/7, TH: 18/16 - 17/11, fauly: 19 – 23, doskoky: 28 – 33, ztráty: 11 – 9, zisky: 7 – 3, body zpod koše: 28 – 34, body laviček: 21 – 30, čtvrtiny: 18-22, 19-15, 16-21, 12-24.