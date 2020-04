Košíkáři Nymburka opět ukázali naplno svoji sílu a suverenitu. Nepřipustili žádné drama a v klidu si dokráčeli k vítězství. V této sezoně Mattoni NBL nenašli přemožitele ani jednou. Skvělá a jedinečná bilance.

Hosté sice na začátku střetnutí vedli 7:2, ale to bylo také naposledy. Domácí zaveleli k obratu a jejich skóre postupně narůstalo. A to velkým tempem. Tři minuty před koncem druhé čtvrtiny vedl Nymburk poprvé o dvacet bodů, ale ani to mu nestačilo. Domácí nepolevili a náležitě si užívali poslední zápas sezony.

Diváci se už nemohli dočkat, až bude konec zápasu a budou moct přímo na palubovce slavit se svými miláčky zisk titulu.

Stovka sice nepadla, ale nevadí. Klakson, konec. Na palubovku stříkají první kapičky sektu.

„V lize to byla sezona jedna z těch, co se nezapomínají. Vždyť jsme ani jednou neprohráli. Většinou jsme se soupeři neměli velký problém. Každý hráč chce pořád vítězit, takže musíme být spokojeni. Jsme všichni rádi, že jsme to zvládli bez prohry," řekl hned po zápase kapitán mistrovského Nymburka Petr Benda. „V další sezoně to snad zopakujeme," dodal.

Nejvíce bodů: Simmons 19, Mahalbašič 17, Hruban 13 – Švrdlík 12, Slezák 11, Marko 10. Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Hošek. Fauly: 20:26. TH: 29/23 – 16/11. Trojky: 10:6. Konečný stav série: 3:0. Nejužitečnější hráč finále: Rašid Mahalbašič (Nymburk).

Konečné pořadí NBL: 1. Nymburk, 2. Prostějov, 3. Opava, 4. Pardubice, 5. Děčín, 6. Ústí n. L., 7. Kolín, 8. Ostrava, 9. USK Praha, 10. Jindřichův Hradec, 11. Svitavy, 12. Brno.