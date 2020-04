Seriál nymburských titulů, díl dvanáctý: Zbrusu nový pohár pro vítěze

Už je to uděláno, už je to hotovo. Co bylo dopředu téměř jisté, se stalo skutečností 20. května 2015. Basketbalisté Nymburka vyhráli finálovou sérii hranou na tři vítězné zápasy nad Válečníky z Děčína v nejkratší možné době a mohli si radost z titulu vychutnat před svými příznivci v nymburském Sportovním centru. Dvanáctý titul mistra republiky v řadě.

Nový pohár pro basketbalového šampiona je v rukách nymburského kapitána Jiřího Welsche (uprostřed) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský