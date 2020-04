Zápas nabral od začátku zcela jiný ráz, než v případě druhého finále v Nymburce. Vzhledem k tomu, že již z hlediska mistrovské tajenky o nic nešlo, konal se na palubovce místy až exhibiční basket, při kterém se na obou stranách moc nebránilo a téměr každý útok skončil rychlým a pohledným košem. I proto byl po šesti minutách při prvním time outu stav 17:15 pro Nymburk.

Po první rotaci hráčů pak šli hosté poprvé v zápase do mírnějšího vedení, které potvrdil líbivou směčí Rado Rančík. Zhruba čtyřicítka velmi hlučných nymburských fanoušků pak vyvolávala jeho jméno a celkově svým pozitivním fanděním a podporou týmu pomohla vytvořit zápasu parádní atmosféru. Po první čtvrtině byl stav 34:17 pro Nymburk.

Po začátku druhé čtvrtiny prolomili Nymburští dvacetibodový rozdíl a vypadalo to, že mistrovská korunovace proběhne v rámci dalšího klidného scénáře. Prostějov to ale ještě nebalil. Dařilo se hlavně výborně doskakujícímu Kohoutovi a bývalému hráči Nymburka Pavlu Slezákovi. Jenže když Lukáš Palyza trefil již šestou nymburskou trojku (svou druhou), rozdíl byl zase dvacetibodový. V poločase ukazovala tabule stav 62:39.

Skore postupně narůstalo dál. Během třetí čtvrtiny bylo jasné, že tentokrát soupeře pod padesátibodovou hranicí Nymburk neudrží, ale to pro tento zápas asi nebylo tak podstatné. Zápas se odehrával jako předzvěst mistrovských oslav. 80:57 po třetím klaksonu.

V poslední čtvrtině zápasu se blýskl Radek Nečas. Soupeř se pokusil o pohlednou akci alley-up a bylo by se mu to bývalo povedlo, kdyby do vzduchu nevystoupal také Nečas a perfektní čepicí to nezarazil.

Jenom škoda, že hostům trošku zvlhnul střelecký prach. Nymburští fanoušci se tak těsně nedočkali stovky. Konečný stav posledního 78. zápasu sezony byl 95:70.

"Jsme mistři, už podesáté v řadě," jásali Nymburští.