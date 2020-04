Prostějov se z domácí prohry za dva dny nevzpamatoval a odvezl si z Nymburka opět drtivou porážku. Podílela se na tom výborná obrana domácích už od začátku utkání a tentokrát i střelba z perimetru, kde domácí dosáhli 45 procent (Prostějov 46 procent). V útoku Nymburk předvedl i dvakrát ukázkový aley-oop. Probíhala 28.minuta a Mack rozbíhal protiútok. Driblinkem dal „jesle“ Tomaszkovi a nahodil na smeč Washingtonovi a o minutu později to stejná dvojice zopakovala. Prostějov opět dokázal svou převahu na doskoku pod oběma koši, ale moc platné mu to nebylo, protože řadu získaných míčů pod nymburským košem nedokázal proměnit v body.

Utkání začalo dost nervózně na obou stranách. Domácím nepadly do obroučky první dva střelecké pokusy, a tak se hosté dostali po průniku Czudka do vedení. Během 10 vteřin šli domácí Washingtonovým košem do vedení, ale radost jim pokazil prostějovský Novák a skóre bylo znovu otočené. Bylo to na začátku třetí minuty a bylo to naposled, kdy Hanáci vedli. Potom přišla naše osmibodová šňůra a náskok narostl na sedm bodů. Novák sice zabrzdil trojkou, ale košem se stejnou hodnotou ještě v téže minutě odpověděl Savanovič. Na konci šesté minuty Rančík přenesl rozdíl ve skóre do druhé desítky, ale ani Prostějov nezahálel a stačil náskok stlačit na sedm bodů. Ovšem ne na dlouho. Po koších Savanoviče a Rančíka se Nymburk opět dostal na desítku a Monty svým prvním košem (a ještě s faulem) přidal další tři body. Stuchlý a Nečas pak svými střelami upravili stav první desetiminutovky na 27:19.

Ve druhé části hry ani jedno družstvo nepustilo soupeře ke zvýšení náskoku. Až do 5. minuty se mužstva střídala v úspěšných střelách a desetibodový náskok Nymburka se výš neposunul. Teprve ve druhé polovině čtvrtiny přidal ČEZ několik košů navíc a jeho náskok narostl na sedmnáct bodů. Poslední koš druhé čtvrtiny dal hostující Butler a stanovil poločasový stav 49:34.

Do druhého poločasu vstoupil lépe Nymburk. Už v polovině třetí minuty Savanovič trojkou dosáhl hranice dvacetibodového rozdílu a Rančík s Mirkovičem přidali další body. První pětiminutovku vyhráli Středočeši 13:2 a o titulu bylo rozhodnuto. Stav 62:36 dával hodně vysokou naději na konečné vítězství. Hosté ale nehodili flintu do obilí, trenér Marko poslal na palubovku rekonvalescenta Pavlíka a hlavně díky jeho trojkám snížili hosté na sedmnáctibodový rozdíl. Na konci 3. čtvrtiny byl stav 73:56.

Do posledního hracího období vstoupili lépe domácí a rozdíl ve skóre se znovu dostal nad dvacítku. Mack a Sokolovský dali trojku, Rančík a Mirkovič se prosadili pod košem. Škoda, že vcelku rytířský boj pokazil nesportovní faul Tomaszka, po kterém musel Miloš střídat. Nymburský náskok narostl až na dvacet osm bodů ve 38. minutě, ale Prostějov ještě dokázal snížit na dvaadvacet bodů. Poslední koš této basketbalové sezony dal Pavel Beneš, který čtyřicet vteřin před koncem úspěšně zakončil rychlý protiútok. Hosté sice měli míč pod kontrolou, nesnažili se zakončit, ale ještě během hrací doby gratulovali svým přemožitelům k získání čtvrtého titulu.

Statistiky zápasu

Body: Rančík 24, Washington 15, Mack 14, Sokolovský 12, Savanovič 12, Mirkovič 10, Votroubek 6, Beneš 3, Křemen 2 - Stuchlý 14, Nečas 13, Tomaszek 10, Bryan 9, Pavlík 8, Crisp 7, Novák 5, Czudek 4, Šoška 2, Butler 2; střelba 3b.: 20/9:13/6; střelba 2b.: 45/28:35/18; TH: 19/15:28/20; doskoky: 22:32;chyby: 22:19; 5 chyb: 34. Tomaszek; čtvrtiny: 27:19, 22:15, 24:22, 25:18.