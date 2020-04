Diváci se přeřvávají, není slyšet vlastního slova. Prostě se jásá a slaví. Že už je to počtrnácté? No a co? Oslavy titulu se prostě neomrzí. Basketbalisté Nymburka nemají konkurenci. A v celé soutěži prohráli pouhopouhé dva zápasy.

Nebylo to ale snadné, hosté pořádně kousali.

Fanoušci jsou jako u vytržení. Fotí se s hráči, točí videa a objímají staronové šampiony. „Je to skvělé, úžasné a neomrzí se to. A taky doufám, že to bude ještě chvíli pokračovat," uvedl jeden z věrných příznivců nymburského celku Marek Dytrych. „Já jsem byl u všech čtrnácti titulů, takže mohu slavit s hráči," smál se Dytrych.

Někteří nymburští bardi se mohou směle řadit mezi sběratele, pro jiné to byla premiéra. O to je to sladší…

Čtrnáct. Tohle číslo teď v Nymburce frčí. A jubilejní desátý titul získal nymburský Petr Benda. „Každý titul je pěkný. Hlavně proto, že je to týmový sport. Ale já to neberu osobně," řekl po utkání Petr Benda.

Lehké to nebylo. „Byl na nás tlak. Každý věděl, že jsme byli favorit, ale teď jsme rádi, že ten tlak z nás spadl. Vyhráli jsme díky naší zkušenosti. V utkání jsme žádný výpadek nedopustili. Doma jsme neporazitelní a uvidíme, jak to půjde dál," uvedl Benda. „První titul je něco zvláštního, ale ten okamžik je vždy neopakovatelný. A já ho mohu opakovat rok co rok. Snad to ještě pár let vydrží," dodal Benda a šel slavit s fanoušky.

Byl to zápas jako hrom. I díky hostům. A jejich fanouškům. Atmosféra byla parádní. „Byl to úžasný basketbal. Dlouho jsme se drželi, škoda začátku prvního zápasu doma, mohlo to být ještě zajímavější," hodnotil finálovou sérii s nadhledem Jakub Houška, kapitán BK Armex Děčín.

„Šli jsme do toho po hlavě," řekl děčínský křídelník Tomáš Pomikálek.

Překvapil ale dlouholetý majitel nymburského klubu Miroslav Jansta, šéf České unie sportu po dvaadvaceti letech v klubu končí. Přitom byl jeho hlavní hybnou pákou. „Nymburáci se ale nemusí bát, příští sezona je zajištěna a klub bude určitě hrát o špici tabulky," slíbil.



Nymburk – Děčín 70:56 (18:18, 32:31, 55:42)

Nejvíce bodů: Sant-Roos 21, Lawrence 15, Benda 11 – Vyoral 13, P. Houška 11, Pomikálek 10. Fauly: 17:21. TH: 22/17 – 16/11. Trojky: 9:5. Doskoky: 43:44. První zápas: 82:71. Rozhodčí: Vyklický, Dolinek, Hošek. První zápas: 82:71. Konečný stav série: 2:0.