FOTO: Sen se rozplynul. Košíkáře Nymburka zastavil ve čtvrtfinále turecký Pinar

Už to, že podruhé za sebou postoupili basketbalisté Nymburka do Final 8 Ligy mistrů je obrovský úspěch. Cíl čtvrtfinálového zápasu byl jasný – porazit třetí tým turecké ligy Pinar Karsiyaka a dostat se do bojů o medaile. Měla je k tomu dovést padesátá výhra v Lize mistrů. Ta se ale nekonala a Nymburk v turnaji po porážce 73:84 skončil.

Z basketbalového utkání čtvrtfinále Final 8 Ligy mistrů Nymburk - Pinar Karsiyaka (73:84) | Foto: Foto: David Šváb