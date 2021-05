FOTO: Semifinále mají v kapse. Vyhlíží soupeře a hlavně vyvrcholení Ligy mistrů

Na palubovce soupeře rozhodli o výhře 93:69 až zlepšeným výkonem ve druhé půli. Basketbalisté Nymburka vyhráli i třetí zápas čtvrtfinále play off Kooperativa NBL a v nejkratším možném čase postoupili přes Ústí nad Labem do semifinále. Spolu s Nymburkem postupuje také Kolín, který rovněž přehrál Pardubice 3:0 na zápasy. Nymburk se tak už může v klidu těšit na Final 8 Ligy mistrů, do Ruska odlétá v pondělí v poledne.

Sluneta Ústí - Nymburk, 3. čtvrtfinále KNBL 2020/2021. Lamb Autrey | Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček