V dohrávce 8. kola nadstavby Kooperativa NBL přivítají basketbalisté Nymburka na své palubovce ve Sportovním centru Opavu. Dojde tak na reprízu posledního finále. Nymburk potřebuje vyhrát, aby se udržel na prvním místě tabulky a napravil minulé zaváhání v Ostravě. Opava bojuje s Kolínem a Ostravou o přímý postup do play off a vyhnutí se předkolu. Zápas začíná ve středu v 18 hodin.

„Po selhání v Ostravě musíme doma ukázat, že šlo o výjimku. Chceme navázat na předchozí výhry a udržet první místo v tabulce. S Opavou to ale nikdy není jednoduché. Je to zkušený tým, který dokáže trestat nedůraznost soupeře. Musíme proto nastoupit s velkou energií a důrazem v osobních soubojích,“ má jasno trenér nymburského týmu Ladislav Sokolovský.

Zatímco v minulé sezoně dokázala Opava vyhrát nad Nymburkem hned třikrát, v tomto ročníku patří mezi čtyři týmy, které Nymburk neporazily. V Opavě Nymburk vyhrál 69:61 a 91:77, doma pak soupeře zdolal 91:82.

Nymburk vyhrál posledních pět domácích zápasů, když naposledy doma zaváhal v lednu s Brnem. Opava má naopak problémy na hřištích soupeřů, kde naposledy vyhrála v lednu v Brně. Posledních sedm venkovních zápasů Slezané prohráli. V Nymburce pak Opava vyhrála naposledy dokonce až v květnu 2003, tedy před téměř dvaceti lety.

„Dlouho mě trápilo zranění krku. Pár zápasů jsem s tím odehrál, ale nelepšilo se to, tak jsem se dohodl s doktorem na týdenní pauze. Teď už se vracím. Co se stalo v Ostravě, jsme si dostatečně rozebrali, aby se to už neopakovalo,“ řekl před středením mačem Martin Kříž, hráč Nymburka. „Očekávám, že ty poslední zápasy v nadstavbě to bude úplně něco jiného a chceme se přiblížit tomu, jak pak budeme chtít hrát v play off. Pro nás by play off mělo začít právě už těmito posledními třemi zápasy a naladit se. V letošní sezoně jsou výkyvy výkonnosti u všech týmů včetně nás i Opavy. Takže těžko odhadovat, v jakém rozpoložení se tu u nás představí. Ještě se toho může hodně stát, Opava se ještě bude snažit vyhnout předkolu. My ji ale budeme chtít ukázat, že to s námi nebudou mít snadné, pokud by na nás vyšli v play off,“ přidal Kříž.

