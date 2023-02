Jenže v posledních minutách poločasu Nymburk zapnul v obraně, donutil soupeře k chybám a rychlými protiútoky ještě do poločasu srovnal krok.

Ve třetí čtvrtině Nymburk pokračoval v tlaku a odskočil na 11 bodů, ale Brno se zlomit nenechalo. Culpepper opět zavelel a dal 12 z posledních 14 bodů Brna. Když Petr Benda důležitou trojkou 80 vteřin před koncem zajistil domácím čtyřbodové vedení, byl to právě Culpepper, který trojkou dvacet vteřin před koncem srovnal na 86:86.

Nymburk si vzal time out, po něm si nechal míč Sehnal, který si mohl vybrat nájezd nebo střelu a jelikož bránící Šimon Puršl od něj stál daleko, rozhodl se pro střelu za tři body. A Sehnal udělal dobře, jelikož míč propadl obroučkou a do konce zbývaly dvě vteřiny. Brno se ještě pokusilo o vyrovnání, ale Culpepper tentokrát pod tlakem netrefil. Nymburk tak mohl slavit po téměř dvou měsících návrat do čela tabulky.

„Šťastnější konec pro nás. Bohužel jsem zas na začátku nebyli tak koncentrovaní a neměli jsme takové nasazení, jak pak ve druhé půli. Necháme si tam doskočit pár míčů. Ve druhé půlce už jsme to zlepšili. Mimořádný výkon podal Culpepper, který na to, že nebyl špatně bráněný, tak dal spoustu těžkých střel. Naopak se nám povedlo ubránit hráče pod košem. Pro diváky to byl hezký zápas,“ uvedl po zápase trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.

„Já jsem si ten zápas užíval. Já tyhle vypjaté zápasy miluju. Hraje se mi lépe, než když je to o dvacet či třicet bodů. Mohly vyhrát oba týmy. My jsme tam udělali spoustu chyb. Nepokryli jsme si tam útočný doskok, Viktor Půlpán nám tam pořád doskakoval. Byly tam zbytečné ztráty, ale nikdo není bezchybný a na konci jsme si za výhrou šli daleko víc než Brno,” radoval se Petr Benda, hráč Nymburka). „Jsem rád, že jsem se na konci konečně trefil. Předtím jsem tam něco nedal, ale vyšlo to ve chvíli, kdy jsme to moc potřebovali. Hlavní zásluha ale patří Ondrovi Sehnalovi, který na konci to rozhodl velkou trojkou,“ přidal Benda.

„Pár posledních střel už jsem si v kariéře vzal, ale tahle byla asi první po dvou letech. Jsem rád, že to vyšlo zrovna v tomhle zápase, kdy jsme hráli s Brnem o první místo,” culil se spokojený hrdina posledních vteřin, nymburský Ondřej Sehnal. „Bohužel jsme zase pustili Brno zbytečně do zápasu, když jsme to měli pod kontrolou, ale nechali jsme je se vrátit. Zase rozhodovala až poslední minuta. Culpepper předvedl famózní výkon. Asi dlouho nedal třicet devět bodů. Bylo ho těžké zastavovat,” přiznal Sehnal.

„Ten zápas měl náboj, kvalitu a výborné individuální výkony. Šlo se do vyrovnané koncovky. Na konci jsme zvažovali, zda nepoužijeme faul, abychom měli mi poslední střelu, ale rozhodli jsme se, že to ubráníme. Ale Šimon bohužel nechal velký prostor Ondrovi Sehnalovi a ten to potrestal. My pak ještě měli jednu pozici na vyrovnání, ale to už nedopadlo. Zápas musel diváky bavit. Nymburk byl o kousek lepší, zvláště ve třetí čtvrtině nás dostal pod tlak a měli jsme problém skórovat. Škoda, že jsme ztrátami dovolili soupeři do poločasu srovnat a neudělali jsme si tam trochu bodový polštář. To vrátilo Nymburk do hry, protože do té doby jsme narušovali soupeři útok častými změnami obran. Byl to ale dobrý zápas, který byl pozvánkou do dalších kol a poháru,“ řekl k utkání Lubomír Růžička, kouč Brna.

„Hrál jsem docela dobré utkání, ale na konci je porážka, tak to zase tak moc neznamená. Kdybychom vyhráli, byl by to jiný příběh. Bohužel jsem nevyhráli. Už se začínám cítit dobře. Musím poděkovat trenérům a spoluhráčům, že mi věří. Pro mě je to už dvanáctá profesionální sezona a neustále se snažím hrát na nejvyšší úrovni. Moje filozofie je, že když trefím první dvě střely, tak vím, že to pro mě bude dobrý zápas. Bohužel to nestačilo. Takže mých třicet dvetě bodů zase tak moc neznamená. Moc dobře si pamatuji na zápas, který jsem hrál v Nymburce před nějakými osmi lety ještě ve VTB lize a který se mi povedl. Vždy si na to vzpomenu, když sem přijedu,” vyprável nejlepší střelec utkání Randy Culpepper.

Nymburk - Brno 89:86 (18:22, 27:23, 25:18, 19:23)

Nejvíce bodů: Lockett 18, Kříž 14, Sehnal a Benda po 9, Palyza 8, Watson, Váňa, Boeheim a Kovář po 7, Rylich 3, Tůma 0 - Culpepper 39, Půlpán 16 (20 doskoků), Nečas 11. Fauly: 24:22. TH: 28/17 - 22/15. Trojky: 6:13. Doskoky: 43:46. Ztráty: 7:14. Zisky: 10:5. Asistence: 20:13.

David Šváb