Basketbalisté Nymburka jsou po 11. kole nadstavby Kooperativa NBL na prvním místě tabulky. Na hřišti Slunety Ústí nad Labem zvítězili 94:86 a využili zaváhání dosavadního lídra Brna, které prohrálo 95:102 po prodloužení s Kolínem. Nymburk má navíc zápas k dobru a může si tak ve zbylých čtyřech duelech dovolit prohrát o jeden zápas více než Brno a stejně se udrží na prvním místě.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL Ústí n. L. - Nymburk (86:94) | Foto: Tomáš Laš

Výhru v Ústí dirigovali. zejména čeští reprezentanti. Ondřej Sehnal byl blízko triple doublu, když nasbíral 23 bodů, 7 doskoků a 10 asistencí a odehrál tak nejlepší zápas od svého lednového návratu do české ligy. Luboš Kovář pak přidal 19 bodů, 10 doskoků a pěti trojkami si vyrovnal osobní rekord v NBL.

Nymburk šel do zápasu bez lehce zraněného kapitána Martina Kříže. Místo něj nastoupil s „céčkem“ Američan Eric Lockett, který byl v průběhu sezony jmenován druhým kapitánem a stal se tak od dob Maurice Whitfielda prvním zámořským kapitánem Nymburka. Stalo se tak symbolicky v den, kdy Whitfield slaví kulaté 50. narozeniny.

Úvod zápasu vyšel lépe Slunetě, která měla přesnější střelbu a vedla o šest bodů. Nymburk držel zejména Kovář, který nastoupil v základní sestavě místo Kříže a často zůstával volný na trojce, čímž nepohrdl. Už v poločase měl na kontě čtyři trojky.

Sluneta se držela až do třetí čtvrtiny, ve které Nymburk získal šňůrou 9:0 vedení a to už nepustil. Zvláště když se rozstřílel Jimmy Boeheim se čtyřmi trojkami a k velmi dobrému výkonu se rozehrál Sehnal. Ten těžil z toho, že Američané Hicks s Martinem měli fauly a nemohli pořádně bránit nájezdy.

Zápas definitivně rozhodlo osm bodů v řadě v podání Boeheima tři minuty před koncem. Nymburk těžil z rychlé hry dopředu, také měl převahu na doskoku a více sbíral fauly nájezdy. Osmnáctkrát v zápase se střídalo vedení ve skóre a oba celky byly téměř stejně ve vedení ohledně času. Sluneta hlavně v první půli a Nymburk ve druhé.

Nymburský pivot Petr Benda nastoupil k 800. utkání v nejvyšší soutěži a stal se tak teprve třetím hráčem v historii, kterému se to povedlo. Více už mají jen David Machač s 854 zápasy a Radek Nečas s 904 starty. Benda zároveň překonal svého současného trenéra Ladislava Sokolovského, který v lize odehrál 799 zápasů.

„Z naší strany to byly dva rozdílné poločasy. V tom prvním jsme nebyli dostatečně rychlí a agresivní. Domácí měli hodně střel, u kterých jsme byli o krok později, a oni je velice slušně proměňovali. Ve druhé půli už jsme byli lepší v obraně, už jsme jim nedávali tolik volných střel, pak jsme se dostávali více do rychlého protiútoku. To byl klíč k vítězství,“ vyprávěl Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Přemýšlel jsem, že nepostavím Petra Bendu, aby mě nepřekonal v počtu zápasů, ale pak mi došlo, že už bych ho nemohl postavit do konce sezony,“ smál se Sokolovský. „Ale když mě překoná on, tak mi to nevadí. Petr je sběratel těchto milníků a brzy se zase objeví nějaký další, který překoná,“ přidal kouč Nymburka.

„Cítil jsem se výborně. Spadly mi tam nějaké střely a to pak dodá sebevědomí. Stejně tak to bylo u Luboše Kováře, který také proměnil spoustu střel. Potvrdil, že je to střelec, jen si musí více věřit. Samozřejmě pět trojek asi nedá každý zápas, ale má potenciál být takto nebezpečný i z dálky. Celkově nám to padalo a pak je to jednoduší. Já tam měl dost prostoru na to najíždět do koše. Útočně jsme vypadali výborně. Ústí hrálo v menší rotaci a ve druhé půli už přestali stíhat na nohách a my využívali toho, že měli i fauly,“ byl spokojený nymburský basketbalista Ondřej Sehnal.

„První poločas jsme nehráli tak agresivně, proto Ústí vedlo. V poločase jsme se nabádali k tomu, že musíme zagresivnit obranu a pohlídat si doskok a že to pak bude v pohodě. A přesně tak se stalo. Hodně nám pomohl Ondra Sehnal, který předvedl parádní výkon. Měl tam skvělé nájezdy, ze kterých to pak i rozdával ostatním. Věřím, že když budeme takhle pokračovat, tak si udržíme první místo do play off. Mě osobně to prostě sedlo. Ani jsme nevnímal, že jsem dal pět trojek. Prostě jsem měl volné pozice, kluci mě našli a já to proměnil,“ uvedl Luboš Kovář, hráč Nymburka.

Ústí nad Labem - Nymburk 86:94 (20:16, 29:29, 21:31, 16:18)

Nejvíce bodů: Hicks 19, Svejcar 18, Martin 17 - Sehnal 23, Kovář 19, Boeheim 14, Lockett 12, Gilyard 7, Watson a Benda po 6, Rylich 4, Váňa 3. Fauly: 21:18. TH: 11/8 - 24/18. Trojky: 12:14. Doskoky: 39:46. Ztráty: 17:18. Zisky: 7:2. Asistence: 16:20.

David Šváb