Domácí košíkáři vedli po první čtvrtině o dva body. Tempo ale nevydrželi a nakonec favorizovanému Nymburku podlehli o dvacet čtyři bodů. Hosté tak naplno potvrdili svoji dominanci. K výhře a obratu zavelel kapitán Vojtěch Hruban. „Ústí hrálo dobře, prověřilo nás, což je pro nás dobře. Byl to dobrý zápas. Pak jsme ale ve druhé půli zvýšili agresivitu a dostali jsme se do vedení,“ hodnotil utkání trenér vítězného celku Oren Amiel. „Celkově to byl dobrý basketbal od obou týmu. Přeji trenérovi Šotnarovi hodně štěstí do další sezony a těším se, že se tu zas uvidíme,“ přidal kouč Nymburka.

Postup mají nymburští basketbalisté v kapse, nyní už se mohou naplno soustředit na vrchol sezony, tím je Final 8 prestižní Ligy mistrů. „Zítra máme volno a pak se budeme všichni soustředit na Final 8 v Rusku,“ uvedl po čtvrtečním zápase nymburský basketbalista Petr Šafarčík.

Jeho tým v předešlých dvou duelech jasně kraloval. To samé se mu povedlo i na severu Čech. Ale po vlažném rozjezdu až po přestávce. „Chtěli jsme navázat na dva předchozí zápasy, ve kterých jsme si vytvořili náskok už do poločasu, ale to se nám nepovedlo, protože Ústí začalo velmi dobře. Je třeba je pochválit a první poločas nám zatápěli. V poločase jsme si ale srovnali detaily a nástup do druhé půle byl dobrý a rozhodující. Jak jsme utekli na více bodů, bylo vidět, že domácí nemají síly více vzdorovat. Tam už jsme si to pohlídali,“ vyprávěl po výhře Petr Šafarčík, hráč Nymburka.

Statečně bojující Sluneta se držela do poloviny utkání, třetí čtvrtku však ovládl favorit 23:9 a soupeře odpáral. "Jak už to v utkání s Nymburkem bývá, ať odehrajete špatný nebo dobrý zápas, většinou to nekončí vítězstvím. My ale odehráli dobré utkání, kluci hráli s obrovskou energií. Ačkoliv nám chyběl Gligorije Rakočevič, neprohráli jsme nijak výrazně na doskoku, což byl klíč k tomu, že v první půli jsme drželi se soupeřem krok. Já bych chtěl poděkovat hráčům i realizačnímu týmu a vedení za ty tři měsíce, které jsem tu mohl být, a doufám, že se budeme vídat i nadále," řekl trenér Ústí Jan Šotnar, který převzal tým před nadstavbou a v klubu by měl pokračovat.

"Hráli jsme mnohem lépe, než v předchozích dvou zápasech. Více jsme běhali, pouštěli si míč a bojovali na doskoku, což bylo klíčové. Myslím že alespoň do začátku druhé půle jsme hráli vyrovnané utkání a můžeme být se svým výkonem spokojení," doplnil desetibodový Dalibor Fait.

