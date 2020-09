O měsíc dopředu posunutý začátek ligy tak byl spíše vítanou změnou, horší to bylo se situací kolem epidemiologické situace. „Příprava na tuto sezonu byla zcela jiná než jiné roky. Do poslední chvíle jsme museli reagovat na změny, které přináší tato těžká doba,“ ohlédl se za uplynulými týdny výkonný ředitel klubu Ondřej Šimeček.

Už jenom zajistit příjezd amerických posil znamenal desítky telefonátů a mraky emailů do všech světových stran. Teď už to vypadá, že další ročník nejvyšší soutěže odstartuje. „Pevně věřím, že sezonu zahájíme a také zakončíme po odehrání všech zápasů,“ narážel Ondřej Šimeček na loňskou nedohranou sezonu.

Liga začíná zítra soubojem se svitavskými Tury a do konce září stihnou hráči odehrát ještě další čtyři zápasy. Pak je čeká v Athénách turnaj Final 8 Basketball Champions League, který nahradí skvěle rozehranou ale předčasně ukončenou sezonu 2019/20 v evropském poháru. Na začátku října bude znám král Ligy mistrů. Bude to Nymburk, který byl po základní části nejlepším týmem? „Jsme mezi osmičkou, to je přece skvělé. I když bude AEK (Athény) hrát doma, my chceme vytěžit maximum a poprat se titul,“ řekl odhodlaně Petr Šafarčík, pro kterého to bude vrchol jeho dosavadní kariéry.

Nymburští hráči mají oprávněně v české lize ty nejvyšší cíle a chtějí získat double – mistrovský titul i Český pohár. V Evropě by byli opět rádi na špici pelotonu Ligy mistrů.

Snad jejich plány nic nezhatí.

Odchody

Zach Hankins

Deishuan Booker

Pavel Pumprla

Michael Dixon

Martin Peterka

Jaromír Bohačík

Roko Rogič

Příchody

Omar Prewitt

Jerrick Harding

Carlton Bragg

Luboš Kovář

Luka Rupnik

Rostislav Jirák

Tomáš Laš