Petře, proč jste se rozhodl pro angažmá v Nymburce?

Nymburk je největší klub v republice. Myslím si, že pro hodně malých kluků, kteří začínají v Česku s basketbalem, je jedním z jeho snů hrát za Nymburk. A jsem rád, že jsme se domluvili a že jsem si splnil jeden z těch snů.

Strávil jste hodně času v USK, podobně jako Vojtěch Hruban nebo Jaromír Bohačík, kteří jsou nyní důležitými postavami Nymburk. Kterou cestou byste chtěl jít?

Cesta obou hráčů je obdivuhodná. Trochu více se přikláním k Bočimu, protože jsem s ním dva roky na USK hrál. Jsme dobří kamarádi. S Vojtou jsem se jen míjel. Když já začínal, on odcházel právě do Nymburka. Navíc Bočiho cesta je mi podobnější i věkově.

Když odcházel Vojta, záviděl jste mu?

Spíše jsem mu moc přál, že si ho vybral takový tým a taky jsem si říkal, když se dostal on a taky Boči, proč bych nemohl někdy i já.

Z USK jste se nevydal přímo, ale přes mezizastávku v Kolíně. Proč nevedla cesta přímo?

V té době, když jsem si vyhodnocoval další kroky, mi to přišlo rozumné. Měl jsem za sebou zkušenosti, byl jsem jedním z tahounů, i když tím největším lídrem byl Boči. Já jsem hledal klub, kde bych roli lídra mohl mít já. To se mi v Kolíně naskytlo i díky trenéru Benešovi, kterému děkuji za to, co pro mě za rok a půl udělal. Byla to dobrá volba a účel to splnilo na jedničku.

Byl jste zraněný. Jak to vypadá s vaší přípravou?

Už jsem skoro čtrnáct dní v zátěži, i když ještě ne na sto procent. Během chvíle by to mělo být v pohodě. Už se nemohu dočkat. Připojil jsem se do přípravy reprezentace, zpočátku ještě v omezeném režimu, ale pak už naplno.

Co pro vás znamená podpis smlouvy až do roku 2022?

Ukazuje to na jedné straně zájem klubu a pro mě je to velká zodpovědnost a závazek. Udělám všechno proto, aby ani jedna strana nelitovala, že smlouva je dlouhodobá.

Na jaké pozici budete v Nymburce nastupovat?

Jak jsem se bavil s trenérem, počítá se mnou na pozici jedna nebo dva. V USK jsem byl čistá jednička, ale myslím, že dokážu zahrát na obou pozicích a je mi jedno, kde mě trenér využije. Já jsem tu proto, abych dělal pro klub maximum na místech, která budou potřeba. (tl)