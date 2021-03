FOTO: Nymburský Šafarčík dal koš po čtyřech měsících. Jeho trojka tým nakopla

Basketbalisté Nymburka v prvním kole nadstavby Kooperativa NBL přehráli Pardubice 109:77 a naladili se tak pozitivně na úterní vstup do osmifinálové skupiny Ligy mistrů. Právě Pardubice jako poslední dokázaly v lize porazit Nymburk na jeho palubovce a to už před více než deseti lety. Tentokrát sice začaly dobře a ještě do poločasu držely krok, ale po změně stran Nymburk dominoval a jasně vyhrál. Jerrick Harding se o to postaral jednadvaceti body, Hayden Dalton přidal osmnáct bodů.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Pardubice | Foto: Foto: Tomáš Laš