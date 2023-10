FOTO: Sadské Vosy ubodaly Lvice, v soutěži jsou první bez ztráty bodu

Na palubovce v Sadské se představily soupeřky z Trutnova. Zápas ligy mladších žákyň měly od začátku v rukou domácí Vosy a zcela jednoznačně jej vyhrály. Pak se očekával nejtěžší soupeř - Hradecké Lvice. Stejně jako Vosy tak i Lvice byly zatím bez porážky a byl to tedy zápas o první místo v polovině soutěže. Lvice do zápasu vtrhly a po pár minutách vedli 10:0. Po následném time outu se Vosy uklidnily a začaly hrát svoji hru a první čtvrtinu prohrály jen o čtyři body. Od druhé čtvrtiny se obraz hry výrazně změnil, Vosy zápas otočily ve svůj prospěch a a nakonec vyhrály o dvacet šest bodů. Navzdory vyššímu rozdílu ve skóre to byl velmi těžký zápas a pro obě družstva výborná zkušenost do dalších utkání. Vosy po polovině podzimní části soutěže vedou tabulku bez ztráty bodu, mají na kontě sedm výher.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z basketbalového utkání ligy mladších žákyň Sadská - Sokol Hradec Králové (92:66) | Foto: Miloš Plaček